Украинский боксёр Редкач заявил, что ему предложили гражданство РФ за $500 тыс.
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«Мне предложили российское гражданство за полмиллиона долларов. Что скажете? Взять или отказаться? Скоро озвучу свой ответ», — написал Редкач в своём Instagram.
Редкач известен тем, что во время боя укусил своего соперника Дэнни Гарсию. Спортсмена в начале 2020 года оштрафовали на $10 тыс. за неспортивное поведение, лишили гонорара за бой и аннулировали боксёрскую лицензию сроком на год.
Ранее сообщалось, что Редкач похвалил президента Украины Владимира Зеленского за борьбу с коронавирусом.