Украинский боксёр Редкач заявил, что ему предложили гражданство РФ за $500 тыс. 

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Украинский боксёр Иван Редкач рассказал, что ему предложили оформить российское гражданство.
Украинский боксёр Редкач заявил, что ему предложили гражданство РФ за $500 тыс. 
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«Мне предложили российское гражданство за полмиллиона долларов. Что скажете? Взять или отказаться? Скоро озвучу свой ответ», — написал Редкач в своём Instagram.

Редкач известен тем, что во время боя укусил своего соперника Дэнни Гарсию. Спортсмена в начале 2020 года оштрафовали на $10 тыс. за неспортивное поведение, лишили гонорара за бой и аннулировали боксёрскую лицензию сроком на год. 

Ранее сообщалось, что Редкач похвалил президента Украины Владимира Зеленского за борьбу с коронавирусом.

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