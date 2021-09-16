Украинский боксёр Редкач заявил, что ему предложили гражданство РФ за $500 тыс. 

Украинский боксёр Иван Редкач рассказал, что ему предложили оформить российское гражданство.

«Мне предложили российское гражданство за полмиллиона долларов. Что скажете? Взять или отказаться? Скоро озвучу свой ответ», — написал Редкач в своём Instagram.

Редкач известен тем, что во время боя укусил своего соперника Дэнни Гарсию. Спортсмена в начале 2020 года оштрафовали на $10 тыс. за неспортивное поведение, лишили гонорара за бой и аннулировали боксёрскую лицензию сроком на год.

Ранее сообщалось, что Редкач похвалил президента Украины Владимира Зеленского за борьбу с коронавирусом.