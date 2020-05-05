Украинский боксёр Редкач похвалил Зеленского за борьбу с коронавирусом

Известный украинский боксёр Иван Редкач положительно высказался о деятельности президента страны Владимира Зеленского в плане борьбы с коронавирусом.

По словам спортсмена, ему не нравится реакция на работу главы государства со стороны телевидения.

«Человек сделал то, чего не сделали ни в США, ни в Италии, ни в Испании, ни в России. Он вовремя объявил карантин. Но теперь каждый ублюдок бросает в него камни и обвиняет в том, что люди сидят без работы и бизнес страдает. Ребята, вы чего? На Украине благодаря Володе не 1,2 млн заболевших, а всего 12 тысяч. И умерших не 70 тысяч, а всего 300 человек. Вы гляньте на крутой Евросоюз. В Испании, Италии, Великобритании, Германии — в каждой из этих стран около 200 тысяч заболевших и по 25-30 тысяч людей умерли, и они ничего не могут с этим сделать», — написал Редкач в своём аккаунте в Instagram.

По мнению боксёра, Зеленский «вовремя всё увидел и спас тысячи жизней». Он также призвал сказать президенту Украины «спасибо», а не обзывать его клоуном.

Ранее сообщалось, что отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы.