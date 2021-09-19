До конца первого раунда: как Завуров проиграл в прощальном бою, а Царукян впервые победил нокаутом в UFC

Шамиль Завуров досрочно уступил Нариману Аббасову на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, потерпев поражение в прощальном поединке в карьере. В свою очередь, Арман Царукян нокаутировал Кристоса Гиагоса и впервые получил бонус за «Выступление вечера» в UFC, а Халид Муртазалиев не смог справиться с Энтони Адамсом на турнире Bellator.

Неудачная «охота» Завурова

Внимание российских любителей смешанных единоборств на этой неделе было приковано к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова, прошедшему в Москве 17 сентября. Кард шоу получился не таким звёздным, как в прошлом году, но всё равно включил в себя несколько интересных поединков. Безусловно, особняком стоял прощальный бой президента EFC Шамиля Завурова, в котором ему противостоял действующий чемпион AMC Fight Nights в лёгком весе Нариман Аббасов.

Один из учеников Нурмагомедова-старшего ещё весной заявил о намерении повесить перчатки на гвоздь, и интрига заключалась лишь в том, кто станет последним оппонентом в его карьере. По словам 37-летнего Завурова, ему предлагали подраться с бойцами менее высокого уровня, но он сам настоял на встрече с чемпионом. И в этом случае можно лишь восхититься мужеством Льва Дагестана. Ведь разница в возрасте спортсменов — десять лет, а победная серия Аббасова насчитывала 11 боёв подряд.

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Тем не менее, на этот раз амбициозность Завурова не была вознаграждена. Ветеран MMA не смог составить достойную конкуренцию более молодому сопернику и оказался в нокауте уже в первом раунде. Начиная с третьей минуты превосходство Аббасова стало подавляющим, а за 50 секунд до гонга он зажал противника у сетки и правым оверхендом уложил того на канвас. Последовало добивание, но судья вовремя вмешался и остановил бой. Однако это не спасло от возникновения конфликтной ситуации. Двоюродный брат Шамиля Магомедрасул Хасбулаев ворвался в клетку и чуть было не спровоцировал потасовку с победителем, но его вовремя успокоил партнёр по команде. В результате, извиняться за поведение чемпиона ACA в полулёгком весе пришлось Хабибу Нурмагомедову.

По окончании схватки Завуров произнёс трогательную речь, в которой выразил сожаление, что не смог уйти красиво, посвятил своё выступление Абдулманапу Магомедовичу, а также поблагодарил Хабиба за поддержку. Явно расстроенный подобным исходом битвы экс-чемпион UFC не стал брать слово, но впоследствии обратился к Шамилю в социальных сетях.

«Спасибо, брат, тебе за всё. Ты всегда был рядом, моё становление как личности и успех в спорте напрямую связаны с тобой... Аллах окружил меня многими достойными людьми, которые впоследствии влияли на меня положительно и имеют большое значение в моей жизни, ведь окружение имеет огромное значение, но ты наряду с отцом был на первом месте. Выше голову, ведь всё только начинается», — написал Нурмагомедов.

Также шоу запомнилось досрочной победой Самандара Муродова, завоевавшего титул EFC в полусреднем весе, успехом Сайгида Изагахмаева и удачным возвращением Ибрагима Чужигаева, не выступавшего на протяжении двух лет. Однако, как выяснилось, турнир до последнего момента находилось на грани срыва.

«Если бы не Хабиб, то этого турнира не было бы. Ну, или может он без зрителей прошёл бы. Хабиб сам включился в разговоры с полицией. Он делал звонки, беседовал, говорил. Хабиб уже тёртый калач — сын своего отца. Он привёл аргументы, почему этот турнир должен пройти, а не так, что он — Хабиб, и этот турнир должен пройти. Нет. Всё было красиво», — рассказал «Спорт-Экпрсессу» глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Эффектный нокаут Царукяна и окончание удачной серии Муртазалиева

В ночь на 19 сентября в США свои турниры провели два крупнейших MMA-промоушена — UFC и Bellator, причём в рамках каждого из них выступили отечественные бойцы. Правда, с переменным успехом. Если Арман Царукян одержал победу и сделал заявку на попадание в число 12 сильнейших легковесов, то Халид Муртазалиев не смог справиться с оппонентом и потерпел первое поражение с мая 2017 года.

Царукяну потребовалось всего 129 секунд, чтобы разобраться с Кристосом Гиагосом. Россиянин армянского происхождения уверенно начал поединок и сходу обозначил своё превосходство в стойке, но пропустил тейкдаун и оказался в непростом положении. Американец отчаянно пытался пройти «баттерфлай-гард» противника, но не преуспел, а затем позволил ему вернуться в вертикальное положение. Вновь завязался обмен ударами, в котором гораздо сильнее смотрелся Арман. Встречный левый хук отправил соперника на настил, после чего на его голову обрушился шквал ударов.

Царукян выиграл техническим нокаутом и не только одержал четвёртую победу подряд в UFC, но и впервые получил денежный бонус в $50 тыс. за выступление вечера. После битвы Арман выразил уверенность, что он готов драться с представителями десятки сильнейших и бросил вызов Дэну Хукеру.

В остальном UFC Vegas 37 получился не самым ярким — во многом из-за отсутствия звёзд первой величины и захватывающих дуэлей. Можно отметить разве что 36-ю победу в карьере Энтони Смита, «задушившего» Райана Спэнна, а также триумфы молдаванина Иона Куцелабы и американца Хоакина Бакли. Автор одного из самых красивых нокаутов в истории смешанных единоборств реабилитировался за поражение от Алессио Ди Кирико и раньше срока управился с Антонио Арройо. Как итог, также премия в $50 тыс.

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В свою очередь, Халид Муртазалиев был не так успешен в рамках Bellator 266. За три раунда он не смог приспособиться к манере ведения боя Энтони Адамса и уступил единогласным решением судей. Россиянин не сумел найти дистанцию, нанёс значительно меньше ударов (27:40) и не отметился ни одним успешным переводом в партер. Американец работал вторым номером и не угрожал сопернику нокаутом, но и этого оказалось достаточно, чтобы склонить судей на свою сторону. Все трое отдали ему победу со счётом 29:28.

В самом ожидаемом поединке турнира встречались Йоэль Ромеро и Фил Дэвис. Из-за повреждения глаза дебют 44-летнего кубинца в организации немного затянулся, но от этого стал не менее ожидаемым. Однако ознаменовать его триумфом не получилось. Американец был наголову сильнее и не только нанёс больше ударов, но и пять раз переводил на канвас серебряного призёра Олимпиады-2000 по вольной борьбе. В свете этого удивительным выглядит решение одного из судей отдать два из трёх раундов бывшему претенденту на титул UFC в среднем весе.

Двое других ожидаемо встали на сторону Дэвиса (30:27, 30:26) и помогли ему реабилитироваться за поражение от Вадима Немкова. Ромеро же проиграл третий бой подряд и продемонстрировал, что с годами ему всё тяжелее конкурировать с более молодыми противниками.