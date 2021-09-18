Американец Джонсон отказался от боя за титул Bellator с Немковым

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Энтони Джонсон отказался от поединка с чемпионом Bellator в полутяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым из-за плохого самочувствия.
Американец Джонсон отказался от боя за титул Bellator с Немковым
  • © AP

Как сообщает MMA Junkie, представитель США снялся из-за болезни и в ближайшее время промоушен найдёт для Немкова нового соперника.

Поединок россиянина с Джонсоном должен был пройти в рамках полуфинала Гран-при организации на турнире Bellator 268, который состоится 16 октября.

29-летний Немков за свою карьеру одержал 13 побед и потерпел два поражения в MMA.

Ранее боец ММА Шамиль Завуров прокомментировал завершение своей карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить