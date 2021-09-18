Американец Джонсон отказался от боя за титул Bellator с Немковым
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Как сообщает MMA Junkie, представитель США снялся из-за болезни и в ближайшее время промоушен найдёт для Немкова нового соперника.
Поединок россиянина с Джонсоном должен был пройти в рамках полуфинала Гран-при организации на турнире Bellator 268, который состоится 16 октября.
29-летний Немков за свою карьеру одержал 13 побед и потерпел два поражения в MMA.
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