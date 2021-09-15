Решающий поединок: почему бой в лиге Нурмагомедова может означать закат карьеры Шлеменко

Александр Шлеменко сразится с Артуром Гусейновым на турнире Eagle Fighting Championship, который пройдёт 17 октября в Сочи. Об этом объявил владелец промоушена Хабиб Нурмагомедов. Почему прославленный боец не договорился о выступлении на первом шоу Bellator в России, какие дивиденды ему может принести схватка в EFC и стоит ли ждать завершения карьеры Шлеменко в случае его поражения — в материале RT.

Почему Шлеменко выбрал EFC?

Главной причиной видится отсутствие более выгодных предложений со стороны других промоушенов. Не секрет, что в последние полтора года Шлеменко неоднократно заявлял как о желании попробовать свои силы в UFC, так и подраться на первом в истории российском турнире Bellator, но всё это так и осталось на уровне разговоров.

С декабря 2019 года Шлеменко провёл всего один поединок — в мае 2021-го на AMC Fight Nights 101 он взял верх над Марсио Сантосом, но решение судей многие сочли более чем спорным. Все трое арбитров отдали россиянину три раунда (30:27), с чем не согласились многие эксперты, а также сам владелец промоушена Амир Мурадов. Он сказал, что определил бы ничью, но добавил, что в Бразилии победитель мог быть назван и Сантосу.

По признанию самого Шлеменко, смешанные единоборства по-прежнему являются для него главным источником заработка. Поэтому ещё одна полуторагодичная пауза в выступлениях была ему ни к чему. И так как заявиться на шоу Bellator в Москве по тем или иным причинам не получилось, вариант с EFC пришёлся как нельзя кстати. Для самого Александра это отличная возможность как заработать, так и продемонстрировать потенциальным работодателям, что он по-прежнему в форме. А для Хабиба Нурмагомедова — привлечь дополнительное внимание к своей лиге. Звёзды калибра экс-чемпиона Bellator у него ещё не дрались.

Почему сорвались переход в UFCи возвращение в Bellator?

В этом случае лучше всего будет обратиться к словам самого Шлеменко, за последнее время неоднократно комментировавшего ход переговоров с американскими организациями. На их основании можно сделать вывод, что подписание контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом не состоялось? потому что предложение Даны Уайта и компании не соответствовало его требованиям.

«Я проще скажу: это (деньги. — RT) одна из причин, почему я до сих пор туда (UFC) и не перешёл. Я же всё-таки профессиональный спортсмен, это мой единственный источник дохода. А нагрузка, которая на меня ложится — общественная, социальная, — она большая. У меня немаленькая семья, я должен зарабатывать. Не спорю, если бы мне было 20 лет и передо мной бы всё открывалось, — это одно. Но я уже состоявшийся боец, бывший чемпион Bellator. И моя карьера постепенно идёт к завершению. И поэтому нужно более грамотно подходить к таким вещам. У меня был опыт в Bellator: один раз заключишь контракт, а потом сложнее его расторгнуть. Надо быть внимательнее. Можно подписать контракт, но вопрос, на каких условиях», — заявлял Шлеменко «Газете.Ru» в июле.

Примечательно, что и в том же интервью, и в разговоре с RT ранее Шлеменко признавался, что всё это время Bellator также был заинтересован в его услугах. Причём предложение Скотта Кокера было более привлекательным с финансовой точки зрения. Рассматривался Александр и как один из участников московского турнира в октябре, но на этот раз обнаружился другой камень преткновения. На этот раз россиянина не устроило его положение в карде шоу.

«Ещё раз объясню людям, которые чуть не понимают: мой бой возможен, как один из главных — а таких на турнире два. И сейчас оба, по сути, есть. Даю где-то 50 процентов, что смогу выступить на московском шоу», — цитирует Шлеменко Sport24.

Может ли переход в EFCстать для Шлеменко трамплином в UFC?

Да, в своё время Нурмагомедов говорил, что хотел бы сделать Eagle Fighting Championship своего рода подготовительной площадкой для UFC. И хотя пока прямых транзитов из российского в американской промоушен не было, вряд ли стоит сомневаться, что со временем Хабиб сможет наладить этот процесс. Уайт заинтересован в перспективных бойцах, которые смогут привлекать внимание болельщиков как в России, так и в арабских странах (например, ОАЭ), а экс-чемпион организации наверняка сможет поспособствовать в этом вопросе.

Но Шлеменко вряд ли необходима рекомендация Нурмагомедова, а нынешнее положение дагестанского промоушена не способствует его прямому переходу в Абсолютный бойцовской чемпионат. Если M-1 Global действительно имел на руках контракт, согласно которому чемпионы российской лиги могли отправиться в UFC, то у EFC такого соглашения нет.

Чем примечателен соперник Шлеменко?

Представляя главный поединок октябрьского турнира EFC в Сочи, Нурмагомедов сказал, что «в клетку войдут два ярчайших ударника страны, на боях которых выросло целое поколение». И в чём-то Хабиб прав. Александр Шлеменко и Артур Гусейнов славятся именно своей ударной техникой, а большую часть своих побед одержали именно нокаутом. Причём у дагестанца это соотношение даже выше — 66% против 54%.

Тем не менее, по своему статусу Гусейнов всё же заметно уступает Шлеменко. За свою 16-летнюю карьеру в смешанных единоборствах Артур не завоевал ни одного пояса, и это при том, что в основном выступал в России. За это время он успел подраться в M-1 Global, Fight Nights и ACB, но везде чередовал победы с поражениями. Ближе всего к титулу он был в декабре 2019 года, однако единогласным решением уступил Даурену Ермекову на GFC 23. При этом последние две схватки он провёл всё с тем же Сантосом — в апреле проиграл удушающим, а в августе добился ничьей.

Таким образом, сражение Шлеменко и Гусейнова практически гарантировано станет ярким и бескомпромиссным, но вопрос в том, выдержит ли Артур столь напряжённый график. Для него этот бой станет пятым за последние 14 месяцев — довольно плотный график для 37-летнего спортсмена. А с учётом того, что его подбородок уже давно не столь крепок, любое попадание Александра может грозить остановкой.

Что ждёт Шлеменко после боя в лиге Нурмагомедова?

Разумеется, в первую очередь это будет зависеть от результата. Поражение вполне может означать закат карьеры Шлеменко. В таком случае, соотношение побед и поражений в последних четырёх боях станет равным, и это не считая неоднозначного результата битвы с Сантосом. После такого ждать выгодного предложения от UFC и Bellator вряд ли придётся, а биться в андеркарде российских шоу вряд ли устроит самого Шторма.

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Убедительная победа же вполне может привести если не к подписанию контракта с американскими лигами, то, как минимум, — к организации крупной схватки в России. Уже длительное время идут разговоры о битве между Шлеменко и Магомедом Исмаиловым, и может случиться так, что они наконец материализуются. К этому моменту звёздный средневес уже решит все вопросы с Владимиром Минеевым и сможет двигаться дальше.

Стоит напомнить, что в этом плане дебют Шлеменко в EFC может лишь способствовать организации их поединка с Исмаиловым. После победы над Иваном Штырковым в декабре 2020 года сам Магомед признавался, что хотел бы подраться в лиге Нурмагомедова. И перспектива сражения с Александром — идеальный повод осуществить это желание.

Что касается возможного возвращения в Bellator, то в свете требований Шлеменко оно кажется невероятным даже в случае успеха в бою с Гусейновым. Учитывая напряжённые отношения между сторонами, Кокер вряд ли сходу поставит Александра во главе турнира и уж тем более организует ему реванш с Гегардом Мусаси — действующим чемпионом в среднем весе. Да, с учётом спорного судейского решения в первой схватке, ответная привлекла бы серьёзное внимание аудитории — российской уж точно. Но для промоушена это было бы крайне нелогичным решением, особенно с учётом последних результатов Шторма.