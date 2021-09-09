Шлеменко: Нурмагомедов сделал мне предложение, от которого я не могу отказаться

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Экс-чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко прокомментировал новость о том, что проведёт следующий бой в промоушене экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Eagle FC против Артура Гусейнова.
Шлеменко: Нурмагомедов сделал мне предложение, от которого я не могу отказаться
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«Нурмагомедов сделал мне предложение, от которого я не могу отказаться. Во-первых, оно было сделано с большим уважением, что тоже всегда можно оценить правильно, и, во-вторых, от таких предложений не отказываются», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Боец отметил, что Нурмагомедов профессионально заинтересовал его.

«Не деньги здесь на первом месте. Если надо, Хабиб пускай сам расскажет», — сказал он.

Шлеменко провёл 74 боя в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. В активе Гусейнова 26 побед в 37 поединках.

Ранее Нурмагомедов анонсировал следующий бой Шлеменко.

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