Шлеменко: Нурмагомедов сделал мне предложение, от которого я не могу отказаться
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«Нурмагомедов сделал мне предложение, от которого я не могу отказаться. Во-первых, оно было сделано с большим уважением, что тоже всегда можно оценить правильно, и, во-вторых, от таких предложений не отказываются», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
Боец отметил, что Нурмагомедов профессионально заинтересовал его.
«Не деньги здесь на первом месте. Если надо, Хабиб пускай сам расскажет», — сказал он.
Шлеменко провёл 74 боя в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. В активе Гусейнова 26 побед в 37 поединках.
Ранее Нурмагомедов анонсировал следующий бой Шлеменко.