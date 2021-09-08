Нурмагомедов анонсировал следующий бой Шлеменко

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведёт следующий поединок в его промоушене Eagle FC.

«В клетку выйдут два ярчайших ударника нашей страны, на боях которых выросло целое поколение. Александр Шлеменко против Артура Гусейнова», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Шлеменко в MMA провёл 74 боя, в которых одержал 60 побед.

Гусейнов принял участие в 26 поединках — 15 побед.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 поединков и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на гол Зелимхана Бакаева в матче Россия — Мальта.