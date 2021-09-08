Нурмагомедов анонсировал следующий бой Шлеменко
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«В клетку выйдут два ярчайших ударника нашей страны, на боях которых выросло целое поколение. Александр Шлеменко против Артура Гусейнова», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Шлеменко в MMA провёл 74 боя, в которых одержал 60 побед.
Гусейнов принял участие в 26 поединках — 15 побед.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 поединков и ни одного поражения.
Ранее Нурмагомедов отреагировал на гол Зелимхана Бакаева в матче Россия — Мальта.