Шлеменко не считает, что Харитонову стоит завершать карьеру после поражения от Конго

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался по поводу возможного завершения карьеры соотечественника Сергея Харитонова после поражения от француза Чейка Конго на турнире Bellator 265 в американском Су-Фолсе.

«Да какой смысл заканчивать карьеру Харитонову? Сергей выигрывал бой, но потом немного расслабился. Не знаю, что произошло… Получил травму ещё. Но проиграл-то он кому? 46-летнему Конго. То есть 46-летнему не надо заканчивать карьеру, а Сергею нужно? Как-то нелогично получается», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Харитонов совершил роковую ошибку, но если бы её не произошло, то он мог бы выиграть поединок. При этом Шлеменко подчеркнул, что решение о завершении карьеры должен принимать только сам боец.

«Такое могут говорить и те, кто не способен ни на что. Даже и десять раз не подтянутся. Хотя пускай завершает, что ему другим-то навязываться?» — добавил Харитонов.

Харитонов проиграл Конго во втором раунде после удушающего приёма. 41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.

Ранее Олег Тактаров отреагировал на поражение Харитонова на Bellator 265.