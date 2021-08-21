Шлеменко не считает, что Харитонову стоит завершать карьеру после поражения от Конго

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался по поводу возможного завершения карьеры соотечественника Сергея Харитонова после поражения от француза Чейка Конго на турнире Bellator 265 в американском Су-Фолсе.
Шлеменко не считает, что Харитонову стоит завершать карьеру после поражения от Конго
  • РИА Новости

«Да какой смысл заканчивать карьеру Харитонову? Сергей выигрывал бой, но потом немного расслабился. Не знаю, что произошло… Получил травму ещё. Но проиграл-то он кому? 46-летнему Конго. То есть 46-летнему не надо заканчивать карьеру, а Сергею нужно? Как-то нелогично получается», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Харитонов совершил роковую ошибку, но если бы её не произошло, то он мог бы выиграть поединок. При этом Шлеменко подчеркнул, что решение о завершении карьеры должен принимать только сам боец. 

«Такое могут говорить и те, кто не способен ни на что. Даже и десять раз не подтянутся. Хотя пускай завершает, что ему другим-то навязываться?» — добавил Харитонов.

Харитонов проиграл Конго во втором раунде после удушающего приёма. 41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.

Ранее Олег Тактаров отреагировал на поражение Харитонова на Bellator 265.

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