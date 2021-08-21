Тактаров отреагировал на поражение Харитонова на Bellator 265
- РИА Новости
«Конго победил удушающим. Он знал, что яйца трогать нельзя, и поэтому тронул шею. А если серьёзно, то борьба будет с вами и в 46 лет. А «ударка» уходит в 32 у лёгких весов и в 36-38 — у тяжёлых. Вам решать на что делать акцент в тренировках», — написал Тактаров в Instagram.
При этом он отметил, что без запаса воздуха в лёгких ничего не поможет при любом стиле боя.
«Труп может быть ударник, или борец, или делать всё хорошо, он труп», — заключил Тактаров.
Харитонов проиграл Конго во втором раунде после удушающего приёма. 41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.
Ранее Александр Емельяненко заявил, что Харитонову пора заканчивать со спортом.