Александр Емельяненко заявил, что Харитонову пора заканчивать со спортом

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отреагировал на поражение соотечественника Сергея Харитонова от француза Чейка Конго на турнире Bellator 265 в американском Су-Фолсе.

«Поражение Сергея не стало неожиданностью. Харитонов — всё! Ему пора завязывать со спортом. У него всё пошло вниз по наклонной. Харитонов сейчас будет постоянно сливать бои», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Харитонов проиграл Конго во втором раунде после удушающего приёма. 41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.

Ранее было опубликовано видео поражения Харитонова от Конго.