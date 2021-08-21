Александр Емельяненко заявил, что Харитонову пора заканчивать со спортом
- РИА Новости
«Поражение Сергея не стало неожиданностью. Харитонов — всё! Ему пора завязывать со спортом. У него всё пошло вниз по наклонной. Харитонов сейчас будет постоянно сливать бои», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».
Харитонов проиграл Конго во втором раунде после удушающего приёма. 41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.
Ранее было опубликовано видео поражения Харитонова от Конго.