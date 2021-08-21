Александр Емельяненко заявил, что Харитонову пора заканчивать со спортом

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отреагировал на поражение соотечественника Сергея Харитонова от француза Чейка Конго на турнире Bellator 265 в американском Су-Фолсе.
Александр Емельяненко заявил, что Харитонову пора заканчивать со спортом
  • РИА Новости

«Поражение Сергея не стало неожиданностью. Харитонов — всё! Ему пора завязывать со спортом. У него всё пошло вниз по наклонной. Харитонов сейчас будет постоянно сливать бои», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Харитонов проиграл Конго во втором раунде после удушающего приёма. 41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.

Ранее было опубликовано видео поражения Харитонова от Конго.

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