Опубликовано видео поражения Харитонова от Конго

В сети опубликовали последние секунды поединка между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и французом Чейком Конго на Bellator 265 в американском Су-Фолсе.

РИА Новости

Ролик выложила пресс-служба Bellator. На нём видно, как россиянин сдаётся. Харитонов проиграл Конго во втором раунде после удушающего приёма. 41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися. Ранее Харитонов прокомментировал поражение от Конго на Bellator 265. 🔥 @Kongo4real beats the bell and makes Sergei Kharitonov tap before the end of the 2️⃣nd round!#Bellator265pic.twitter.com/PnU04aeLUz — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 21, 2021