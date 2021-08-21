Опубликовано видео поражения Харитонова от Конго

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В сети опубликовали последние секунды поединка между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и французом Чейком Конго на Bellator 265 в американском Су-Фолсе.
Опубликовано видео поражения Харитонова от Конго
  • РИА Новости

Ролик выложила пресс-служба Bellator. На нём видно, как россиянин сдаётся.

Харитонов проиграл Конго во втором раунде после удушающего приёма. 41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.

Ранее Харитонов прокомментировал поражение от Конго на Bellator 265.

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