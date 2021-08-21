Опубликовано видео поражения Харитонова от Конго
- РИА Новости
Ролик выложила пресс-служба Bellator. На нём видно, как россиянин сдаётся.
Харитонов проиграл Конго во втором раунде после удушающего приёма. 41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.
Ранее Харитонов прокомментировал поражение от Конго на Bellator 265.
🔥 @Kongo4real beats the bell and makes Sergei Kharitonov tap before the end of the 2️⃣nd round!#Bellator265pic.twitter.com/PnU04aeLUz— BellatorMMA (@BellatorMMA) August 21, 2021