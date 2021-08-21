Харитонов прокомментировал поражение от Конго на Bellator 265

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов обратился к болельщикам после поражения от француза Чейка Конго в главном поединке турнира Bellator 265 в американском Су-Фолс.

«Друзья, всем привет! Сегодня я провёл поединок на Bellator 265 и проиграл ветерану Чейку Конго. Одно лишь уважение к этому человеку: в 46 лет выходит, побеждает. Я даже, наверное, хочу сказать, что это пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать», — сказал Харитонов на видео в Instagram.

По его словам, он не собирается останавливаться на достигнутом и будет тренироваться дальше. Россиянин также уверен, что его ждёт много побед.

Харитонов проиграл Конго во втором раунде после удушающего приёма. 41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.

Ранее менеджер Харитонова сообщил, что боец сломал в поединке с Конго руку.