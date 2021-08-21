Менеджер Харитонова сообщил, что боец сломал руку в поединке с Конго
«Серёга, дружище, ты всё равно лучший! Вернёмся сильнее и всех порвём! Здоровья! К сожалению, бой проигран! Немного не хватило! Сергей сломал руку и уже не мог бить, соответственно и эффективно защищаться!» — написал Фофанов в сториз своего Instagram-аккаунта.
41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.
Ранее сообщалось, что Харитонов досрочно уступил Конго в главном бою Bellator 265. Россиянин сдался в результате удушающего приёма во втором раунде.