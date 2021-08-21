Менеджер Харитонова сообщил, что боец сломал руку в поединке с Конго

Юрий Фофанов, менеджер российского бойца Сергея Харитонова, отреагировал на поражение своего клиента от француза Чейка Конго в главном поединке турнира Bellator 265 в американском Су-Фолс.

«Серёга, дружище, ты всё равно лучший! Вернёмся сильнее и всех порвём! Здоровья! К сожалению, бой проигран! Немного не хватило! Сергей сломал руку и уже не мог бить, соответственно и эффективно защищаться!» — написал Фофанов в сториз своего Instagram-аккаунта.

41-летний Харитонов потерпел девятое поражение за карьеру при 31 выигранном бое. Ещё два его поединка признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Харитонов досрочно уступил Конго в главном бою Bellator 265. Россиянин сдался в результате удушающего приёма во втором раунде.