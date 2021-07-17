Шлеменко: мой бой с Моргенштерном продлился бы ноль секунд

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что не верит в организацию своего поединка с рэпером Моргенштерном.

«Это же смешно, я же профессиональный спортсмен, в отличие от него. Бой бы продлился ноль секунд. Потому что вряд ли он вообще состоится. Тем более что сумма им была названа такая, которую вряд ли кто-то заплатит», — цитирует Шлеменко News.ru.

Напомним, что Моргенштерн выразил готовность провести бой со Шлеменко за $20 млн.

В послужном списке 37-летнего Шлеменко 60 побед и 13 поражений в профессиональной карьере. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее глава AIBA резко высказался о возможном бое Шлеменко и Моргенштерна.