Глава AIBA резко высказался о возможном бое Шлеменко и Моргенштерна

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Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв прокомментировал идею проведения поединка между бойцом ММА Александром Шлеменко и рэп-исполнителем Моргенштерном.
Глава AIBA резко высказался о возможном бое Шлеменко и Моргенштерна
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Не хочется. Во-первых, Моргенштерн такой блогер, который бесовщину показывает. Во-вторых, как бы культурно высказаться... Он — женщина с низкой социальной ответственностью. Продаётся. Мол, дай денег, а дальше делай со мной что хочешь. Я такие истории вообще не поддерживаю. Мне нравится идея проведения боя Джигана и Емельяненко, когда люди по-настоящему дерутся. А тут — заплати мне деньги и делай со мной всё что хочешь», — приводит слова Кремлёва «Спорт-Экспресс».

В послужном списке 37-летнего Шлеменко 60 побед и 13 поражений в профессиональной карьере. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее глава AMC Fight Nights Global оценил возможность проведения боя Шлеменко и Моргенштерна.

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