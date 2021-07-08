Глава AIBA резко высказался о возможном бое Шлеменко и Моргенштерна

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв прокомментировал идею проведения поединка между бойцом ММА Александром Шлеменко и рэп-исполнителем Моргенштерном.

«Не хочется. Во-первых, Моргенштерн такой блогер, который бесовщину показывает. Во-вторых, как бы культурно высказаться... Он — женщина с низкой социальной ответственностью. Продаётся. Мол, дай денег, а дальше делай со мной что хочешь. Я такие истории вообще не поддерживаю. Мне нравится идея проведения боя Джигана и Емельяненко, когда люди по-настоящему дерутся. А тут — заплати мне деньги и делай со мной всё что хочешь», — приводит слова Кремлёва «Спорт-Экспресс».

В послужном списке 37-летнего Шлеменко 60 побед и 13 поражений в профессиональной карьере. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее глава AMC Fight Nights Global оценил возможность проведения боя Шлеменко и Моргенштерна.