Глава AMC Fight Nights Global оценил возможность проведения боя Шлеменко и Моргенштерна
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По его словам, рэперу можно простить его предложение запретить MMA, так как про смешанные единоборства много кто говорил в негативном ключе.
«По поводу возможного боя Шлеменко — Моргенштерн могу сказать следующее: если бы в этом поединке была хоть какая-то спортивная составляющая — можно было бы и подумать. А так это будет самый большой гонорар Моргенштерна за полминуты выступления, дольше он не продержится», — цитирует Гаджиева Sport24.
Ранее Шлеменко высказался о возможном бое с Моргенштерном.