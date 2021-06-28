Глава AMC Fight Nights Global оценил возможность проведения боя Шлеменко и Моргенштерна

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал возможность проведения боя между рэп-артистом Моргенштерном и бойцом смешанного стиля Александром Шлеменко.

По его словам, рэперу можно простить его предложение запретить MMA, так как про смешанные единоборства много кто говорил в негативном ключе.

«По поводу возможного боя Шлеменко — Моргенштерн могу сказать следующее: если бы в этом поединке была хоть какая-то спортивная составляющая — можно было бы и подумать. А так это будет самый большой гонорар Моргенштерна за полминуты выступления, дольше он не продержится», — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее Шлеменко высказался о возможном бое с Моргенштерном.