Глава Bellator заявил, что Шлеменко выразил желание выступить на турнире в Москве

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Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что экс-чемпион организации в среднем весе Александр Шлеменко может выступить на первом турнире Bellator в России.
Глава Bellator заявил, что Шлеменко выразил желание выступить на турнире в Москве
  • © Icon Sports Wire
  • Gettyimages.ru

«Очень много российских бойцов хотят подраться на нашем турнире в Москве. Я чувствую, насколько для них это важно. У меня был разговор со Шлеменко по поводу его выступления 23 октября. Он хочет драться в Москве, это легенда промоушена. Сейчас он не на контракте с нами, но когда я только приходил в Bellator, то он, Корешков и Минаков уже сделали себе имя. Думаю, вскоре мы анонсируем все бои турнира», —сказал Кокер в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова

Турнир Bellator в Москве состоится 23 октября в Москве. В главном бою вечера Фёдор Емельяненко подерётся с американцем Тимоти Джонсоном.

Ранее Мусаси нокаутировал Сэлтера и защитил титул чемпиона Bellator.

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