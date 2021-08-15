Глава Bellator заявил, что Шлеменко выразил желание выступить на турнире в Москве

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что экс-чемпион организации в среднем весе Александр Шлеменко может выступить на первом турнире Bellator в России.

«Очень много российских бойцов хотят подраться на нашем турнире в Москве. Я чувствую, насколько для них это важно. У меня был разговор со Шлеменко по поводу его выступления 23 октября. Он хочет драться в Москве, это легенда промоушена. Сейчас он не на контракте с нами, но когда я только приходил в Bellator, то он, Корешков и Минаков уже сделали себе имя. Думаю, вскоре мы анонсируем все бои турнира», —сказал Кокер в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Турнир Bellator в Москве состоится 23 октября в Москве. В главном бою вечера Фёдор Емельяненко подерётся с американцем Тимоти Джонсоном.

Ранее Мусаси нокаутировал Сэлтера и защитил титул чемпиона Bellator.