Шлеменко объяснил, почему до сих пор не перешёл в UFC

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, почему до сих пор не попробовал свои силы в UFC.

«Я же всё-таки профессиональный спортсмен, это мой единственный источник дохода. А нагрузка, которая на меня ложится (общественная, социальная), — она большая. У меня немаленькая семья, я должен зарабатывать. Не спорю, если бы мне было 20 лет и передо мной бы всё открывалось, — это одно. Но я уже состоявшийся боец, бывший чемпион Bellator. И моя карьера постепенно идёт к завершению. И поэтому нужно более грамотно подходить к таким вещам. В моей жизни уже был выбор между Bellator и UFC — я выбрал Bellator именно из-за финансовой составляющей, она была намного привлекательнее. Прав я был или нет, мы уже не узнаем», — приводит слова Шлеменко «Газета.Ru».

В послужном списке 37-летнего Шлеменко 60 побед и 13 поражений в профессиональной карьере. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее глава AMC Fight Nights Global оценил возможность проведения боя Шлеменко и Моргенштерна.