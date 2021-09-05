Перепалка Яна со Стерлингом, возвращение Тактарова и бой Емельяненко с Дациком: что обсуждают в мире MMA

Пётр Ян заподозрил Алджэмейна Стерлинга в намерении избежать их поединка на UFC 267 в Абу-Даби, на что американец ответил, что победил бы россиянина в семи-девяти боях из десяти. Хабиб Нурмагомедов сообщил, что примет участие в благотворительном матче в рамках Кубка легенд по футболу, а также рассказал, чему планирует посвятить ближайшие пять лет жизни. В Hardcore MMA устроили дуэль взглядов между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном, а в Федерации бокса России выразили готовность посодействовать проведению схватки между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Сомнения Яна и странные заявления Стерлинга

Одним из главных событий осени в смешанных единоборствах станет реванш между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. После окончания первого поединка у обоих бойцов было более чем достаточно причин недолюбливать друг друга, поэтому неудивительно, что за два месяца до ответной схватки между ними разгорается перепалка в социальных сетях. Причём инициатором выступил именно экс-чемпион UFC из России, выразивший уверенность в отмене их будущей дуэли.

На данный момент проведение второго боя между Яном и Стерлингом запланировано в рамках турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Но после заявлений Алджэмейна о том, что он до сих пор испытывает проблемы с рукой, Пётр предположил, что сражение может быть отсрочено.

Реакция действующего чемпиона не заставила себя долго ждать, при этом комментарии Стерлинга оказались довольно странными. По его словам, Яну недопустимо говорить такое, так как ранее он сам якобы снимался с битв. Судя по всему, Алджэмейн намекает на то, что в их предыдущем поединке Пётр намеренно ударил его коленом в голову, чтобы не драться ещё полтора раунда. И это при том, что россиянин хотя и уступал по числу значимых ударов (86:97), зато имел в активе семь тейкдаунов, однажды отправлял оппонента в нокдаун и вёл на карточках двух судей (29:28).

В свете этого довольно неоднозначно звучат как ответ Стерлинга в Twitter, так и его заявления в интервью Ариэлю Хельвани. В частности, Алджэмейн выразил мнение, что победил бы Яна в первой схватке, даже если бы тот не был дисквалифицирован, а также сказал, что в целом превосходит российского бойца по уровню. По его словам, из десяти битв с Петром он бы взял верх в семи-девяти.

Новый вызов для Тухугова и дебют Нурмагомедова в футболе

Ещё несколько недель назад стало известно, что, помимо экс-чемпиона в легчайшем весе, на октябрьском номерном турнире UFC выступит ряд российских бойцов, в том числе Ислам Махачев, Александр Волков и Шамиль Гамзатов, а на днях список пополнился ещё двумя представителями команды Хабиба Нурмагомедова Eagle MMA.

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В пресс-службе UFC сообщили, что на UFC 267 свои очередные поединки проведут Зубайра Тухугов и Тагир Уланбеков, причём обоим предстоят встречи с представителями Бразилии. Первый сразится с Рикардо Рамосом, участником шоу Dana White Looking For a Fight, на счету которого — шесть побед и два поражения под эгидой крупнейшего MMA-промоушена планеты. Второму предстоит подраться с дебютантом чемпионата Алланом Насименто. Примечательно, что ранее южноамериканцы бились друг с другом и верх взял более опытный Рамос. Между тем сейчас один выступает в полулёгком (до 65,8 кг), а другой — в наилегчайшем (до 56,7 кг) дивизионах.

В свою очередь, лидер команды Eagle MMA провёл пресс-конференцию в рамках марафона «Новое Знание». Некоторые вопросы ожидаемо касались его выступлений в смешанных единоборствах, но часть из них была посвящена социальным темам. В частности, Нурмагомедов выразил недовольство тем, что жители Дагестана зарабатывают очень мало.

«Этот край очень богат всеми ресурсами: локациями, людьми, землёй, солнечными днями для сельского хозяйства. Есть море, горы, лес. Я не знаю, знаете ли вы, но почти вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане. У нас одна из самых больших ГЭС. Дагестан — очень богатый регион, но социально мы живём очень бедно. Вот у меня сестра работала учительницей английского языка. Я забрал её, потому что считаю неправильным, что она работает за 11 тыс. рублей в месяц, когда у неё своих трое детей. Ну 11 тыс. рублей... Я считаю, что это неправильно», — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».

По словам Хабиба, в ближайшие годы он намерен помочь людям обрести стабильный заработок с помощью создания рабочих мест.

«Десять лет — это хороший срок. За это время можно посадить дерево, собрать плоды, срубить его, заново посадить. Хотел бы быть полезным человеком. Передавая опыт, делать людей успешными в этой жизни. Знаете, в СССР составляли план на пять лет, а не на десять. В следующие пять лет я бы хотел создать 5 тыс. рабочих мест», — приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Что касается самого экс-чемпиона UFC, то он не планирует возобновлять карьеру, зато в скором времени продемонстрирует свои навыки на футбольном поле, причём не в матче первенства ПФЛ, а в Кубке легенд. По словам Нурмагомедова, его пригласили выступить на турнире, участие в котором примут сборные России, Испании, Португалии, Германии, Турции и мира, составленные из известных игроков прошлого. Свой приезд в Москву уже подтвердили Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Нуну Гомеш, Мигель Данни, Гаиска Мендьета, Фернандо Морьентес, Хамит Алтынтоп и другие.

«Планов в футболе нет. У нас 11-го числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звёздами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч... Интересно будет посмотреть на звёзд, на которых я смотрел, которыми восхищался», — сказал ТАСС Нурмагомедов.

Возвращение легенды и бой Емельяненко с Дациком

Если возобновление карьеры 32-летнего Нурмагомедова в MMA с каждым днём кажется всё менее вероятным, то для возвращения в клетку легендарного Олега Тактарова возникли серьёзные предпосылки. На днях победителю турнира UFC 6 поступило предложение провести поединок на шоу Hardcore MMA.

54-летний Тактаров выступал в роли комментатора на одном из мероприятий промоушена, когда в клетке внезапно появился ещё один ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата — Джефф Монсон, в январе отпраздновавший 50-летие. Чемпион мира по грэпплингу выразил готовность вернуться в клетку, после чего в неё вызвали россиянина. Известные в прошлом спортсмены провели дуэль взглядов, после чего организаторы выразили надежду устроить схватку между ними.

На данный момент Тактаров и Монсон никак не прокомментировали возможное проведение очной дуэли, тем не менее для единоборств в подобной практике нет ничего нового. Так, в феврале 2016 года Bellator организовал реванш между Ройсом Грейси и Кеном Шемроком, а два с половиной года спустя трилогию завершили Чак Лидделл и Тито Ортис. Прошлой же осенью внимание фанатов бокса было приковано к выставочной битве между боксёрами Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим.

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В то же время в России вовсю обсуждают возможный поединок между двумя другими старожилами MMA — Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Правда, они собираются выяснить отношения по правилам старейшего боевого единоборства. И, как заверили в Федерации бокса России, организация готова помочь спортсменам в этом начинании.

«Федерация бокса России готова поддержать Александра Емельяненко (если он планирует проводить поединки по правилам бокса. — RT). У нас есть аккредитованная компания «Союз», которая является промоутером Вячеслава Дацика. Поэтому я знаю, что в ней обсуждают вопрос проведения боя между ними», — заявил генеральный секретарь федерации Кирилл Щекутьев, добавив, что обсуждается проведение схватки в конце года.

Судя по всему, Дацик всерьёз настроен подраться с Емельяненко-младшим и уже неплохо осведомлён о его слабых сторонах. Правда, учитывая всем известные проблемы Александра с алкоголем, сделать подобный вывод было несложно.

«Я дам Саше время подготовиться, чтобы он попробовал хотя бы изобразить что-то похожее, чтобы не начали кричать, что опять избил инвалида-алкаша. Слабые стороны Емельяненко? Печень. Это самое главное. Самый главный орган, который в бою даёт силы, чтобы двигаться, бить и дышать. Если не работает печень и туда прилетит хороший боковой, то уже ни о каком боксе речи идти не может. Уже речь идёт просто о добивании врага», — заявил Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.