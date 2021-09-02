Нурмагомедов объяснил, в какой ситуации может не заступиться за девушку на улице

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил, заступится ли за девушку на улице, если станет свидетелем нападения на неё.
Нурмагомедов объяснил, в какой ситуации может не заступиться за девушку на улице
  • РИА Новости

«Как я могу пройти мимо? С тремя я могу справиться. Но если будет четверо, то я подумаю», — цитирует Нурмагомедова РИА Новости.

При этом известный в прошлом боец UFC выразил мнение, что в такой ситуации человек не должен думать о своей карьере. По мнению Нурмагомедова, задаваться вопросами о подобных вещах в такой момент низко.

За свою карьеру Нурмагомедов провёл 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём восемь раз он выиграл нокаутом, а ещё 11 — сдачей. В последнем поединке он заставил сдаться на тот момент временного чемпиона в лёгком весе Джастина Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов признался, что ещё месяц назад знал о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

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