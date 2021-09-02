Нурмагомедов объяснил, в какой ситуации может не заступиться за девушку на улице

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил, заступится ли за девушку на улице, если станет свидетелем нападения на неё.

«Как я могу пройти мимо? С тремя я могу справиться. Но если будет четверо, то я подумаю», — цитирует Нурмагомедова РИА Новости.

При этом известный в прошлом боец UFC выразил мнение, что в такой ситуации человек не должен думать о своей карьере. По мнению Нурмагомедова, задаваться вопросами о подобных вещах в такой момент низко.

За свою карьеру Нурмагомедов провёл 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём восемь раз он выиграл нокаутом, а ещё 11 — сдачей. В последнем поединке он заставил сдаться на тот момент временного чемпиона в лёгком весе Джастина Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов признался, что ещё месяц назад знал о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».