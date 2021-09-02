Нурмагомедов объяснил, в какой ситуации может не заступиться за девушку на улице
- РИА Новости
«Как я могу пройти мимо? С тремя я могу справиться. Но если будет четверо, то я подумаю», — цитирует Нурмагомедова РИА Новости.
При этом известный в прошлом боец UFC выразил мнение, что в такой ситуации человек не должен думать о своей карьере. По мнению Нурмагомедова, задаваться вопросами о подобных вещах в такой момент низко.
За свою карьеру Нурмагомедов провёл 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём восемь раз он выиграл нокаутом, а ещё 11 — сдачей. В последнем поединке он заставил сдаться на тот момент временного чемпиона в лёгком весе Джастина Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов признался, что ещё месяц назад знал о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».