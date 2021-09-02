Нурмагомедов: Роналду месяц назад сказал мне, что перейдёт в «Манчестер»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ещё месяц назад знал о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Ещё месяц назад примерно он сказал мне, что перейдёт в «Манчестер». Для меня это не было неожиданностью», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

При этом бывший чемпион UFC выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» больше подходит Роналду, чем «Ювентус».

За свою карьеру Роналду успел поиграть за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В составе манкунианцев он три раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок английской лиги, по разу — Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит следующий матч сборной Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Азербайджаном.