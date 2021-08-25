Договорённость с Тарасовым, предложение Bellator и отказ от алкоголя: как Александр Емельяненко возвращается в спорт

Российский боец Александр Емельяненко активно готовится к возвращению на ринг после более чем годичной паузы. Его первым соперником станет блогер Артём Тарасов. Контракт на проведение боя был подписан на прошлой неделе, а сама встреча состоится 18 сентября. По словам менеджера спортсмена Азамата Бостанова, до конца года его клиент может сразиться с рэпером Джиганом, Владимиром Минеевым и Вячеславом Дациком. Сам атлет выразил желание принять участие в турнире Bellator в Москве, который пройдёт в октябре, и выступить в одном карде со старшим братом Фёдором.

«Он не боец вообще. Не знаю, зачем Артём против меня выходит»

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в последнее время регулярно появляется в спортивном медиа-пространстве. Он часто даёт интервью журналистам и активно готовится к грядущим боям. Его ближайшим соперником станет блогер Артём Тарасов — одно из главных действующих лиц отечественных поп-ММА. В 2021 году он провёл два поединка по правилам бокса и в обоих потерпел поражения: от стронгмена Михаила Кокляева и чемпиона Камеруна Тайсона Дижона. По мнению Емельяненко, составить ему конкуренцию 30-летний любитель не сможет.

«Абсолютно никаких шансов нет. Даже мысли допускать не стоит, что он может победить. Он может отбегать раунд или два по рингу, но бить — не бьёт, он не нокаутёр, не ударник. Он не боец вообще. Я не знаю, зачем он против меня выходит», — рассказал бывший участник PRIDE в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

«У меня сейчас очень хорошо и быстро, качественно, жёстко летят руки. Я специально готовлюсь к боксёрским поединкам, потому что у меня после Тарасова будет бой с Джиганом по правилам бокса, потом — с Минеевым тоже по правилам бокса. Будет очень много боксёрских поединков», — добавил Емельяненко.

Контракт на проведение боя был подписан 21 августа. Сама встреча состоится в Москве 18 сентября, а организует её промоушен «Наше дело».

«По правилам кулачных боёв будет три раунда по две минуты в ММА-перчатках. Бэкфисты разрешены», — заявил президент лиги Артур Арутюнян.

Соперники не стали скрывать суммы гонораров, которые получат. Тарасов на специальной пресс-конференции и дуэли взглядов показал журналистам текст соглашения, в котором была прописана цифра в 5 млн рублей. В ответ менеджер Емельяненко Азамат Бостанов сообщил, что его клиент заработает в два раза больше.

Хотя блогер в спортивном плане значительно уступает именитому сопернику, он заверил, что не собирается «бегать от оппонента», и выразил готовность подраться.

«Отстоять все раунды — это уже не проиграть. А если что-то получится — будет сенсация. Как произошло в бою Александра с Магой Исмаиловым. Он тоже сотворил сенсацию. Конечно, я понимаю, что технически Емельяненко очень крутой боец. Для меня это большой вызов. Подерёмся, сделаем красивое шоу. Самое главное, чтобы понравилось людям», — отметил Тарасов.

«Саша капитально пьёт. У него другой приоритет»

Что касается Емельяненко, то он в последний раз выходил в «клетку» в июле 2020-го и техническим нокаутом уступил Исмаилову. На этот раз представители спортсмена не намерены делать столь затяжную паузу. По словам Бостанова, Александр проведёт четыре поединка за четыре месяца. В ноябре он должен встретиться с рэпером Джиганом, ориентировочно в конце декабря — с известным бойцом Минеевым. Также ведутся переговоры с Вячеславом Дациком.

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Разумеется, в преддверии поединка Емельяненко не могли не спросить о его проблемах с алкоголем. Александр заверил, что в настоящий момент не пьёт и активно готовится к боям.

«Собираюсь проводить спарринги дважды в неделю — в среду и пятницу. Причём это будут тренировки с очень хорошими быстрыми профессиональными бойцами, которые составляют достойную конкуренцию. Бегаю. Боксирую. Подойду к противостоянию в отличной форме», — пообещал спортсмен.

По словам Емельяненко, он даже не помнит, когда выпивал в последний раз. Также боец опроверг информацию о том, что якобы употреблял алкоголь за день до поединка с Исмаиловым.

«Не знаю, откуда такие слухи берутся, но это не так. Тогда я чуть-чуть перегрузился, да. Неправильно послушал секундантов: сильно засаживался на ноги, чего не следовало делать. Нужно было просто легко двигаться на ногах, раздёргивать Магу и бить издалека. А я засаживался и грузил. Мне было очень тяжело передвигаться на полусогнутых. Я не переволновался, но бой не сложился», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс».

Менеджер бойца Бостанов также заверил, что атлет находится в нормальном состоянии. А вот известный промоутер, президент компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев представил несколько иную картину. Он усомнился в том, что Емельяненко-младший вообще сможет выйти на ринг, поскольку страдает зависимостью и в любой момент может сорваться.

«Он капитально пьёт. У него другой приоритет. Можно было бы взять Сашу за руку и довести до «клетки», но это как сидеть на пороховой бочке и ждать, когда она взорвётся. Саня хороший пацан, но ненадёжный. Медийно он супер, но абсолютно бессистемно относится к тренировочному процессу и реально может подвести», — заявил Гаджиев в интервью спортивному журналисту Александру Лютикову.

«Сказал своему менеджеру, чтобы он вышел на Bellator»

Сам Емельяненко продолжает готовиться к поединкам, а параллельно занимается фирменным трэштоком. В беседах с представителями СМИ он успел поддеть как Тарасова, так и Дацика. В частности, последний, по его мнению, не умеет боксировать.

«Смотрел его последний бой. У него просто размашистые удары. Прёт вперёд и ничего толком не делает. Закидывает удары из-под задницы в голову. А так он в боксе мёртвый. Голова крепкая? Ну и что? Его оппонент неправильно и неточно бил», — приводит слова атлета YouTube-канал BSNEWS.

Параллельно Емельяненко прошёлся по Сергею Харитонову, с которым у него продолжается затяжной конфликт. На прошлой неделе 41-летний россиянин уступил Чейку Конго, и соотечественник не упустил шанса раскритиковать его. В частности, он упрекнул спортсмена в решении сдаться за секунду до конца второго раунда.

«Думаю, дальше он будет сливать все бои и просто зарабатывать деньги. Он уже не наберёт ту форму, в которой пребывал раньше. Время Харитонова в «клетке» закончилось... Такая версия против меня ничего бы сделать не смогла. Хороших, зрелищных поединков Сергей уже показывать не будет», — предположил Александр.

По его словам, он всегда готов встретиться с Харитоновым. Но тот якобы запросил слишком большой гонорар, когда их противостояние пытался организовать Камил Гаджиев. Напомним, первая встреча между бойцами состоялась 15 лет назад, и Емельяненко тогда взял верх техническим нокаутом.

В свою очередь, Сергей не стал критиковать коллегу за участие в поп-ММА, а, напротив, отнёсся к его выбору с пониманием.

«Ему нужно деньги зарабатывать и кормить семью. Если он не будет драться, то что? Пойдёт бомжевать. Представьте человека, который когда-то где-то выступал за границей, а теперь лежит бомжом и допивает последнюю бутылку. Он правильно поступает, а что ему остаётся? Приходится где-то драться», — заявил Харитонов.

Емельяненко также упрекнул Исмаилова в нежелании проводить реванш: «Был разговор о реванше. Я его попросил дать мне бой. Он категорически отказался. Сказал: «Я больше с тобой драться не буду».

Но больше всего болельщиков удивила новость о возможном возвращении бойца в Bellator. 23 октября промоушен проведёт первый в истории вечер боёв в России. В этом мероприятии примет участие Фёдор Емельяненко, который померится силами с Тимоти Джонсоном. Александр заявил, что хотел бы выйти в октагон вместе с братом.

«Поскольку в США я невъездной, а турнир будет проводиться в Москве, я сказал своему менеджеру выйти на Bellator и предложить, чтобы я выступил на их турнире, в этом же карде. Сейчас идут переговоры. Если не получится, у меня есть, с кем драться, полно предложений», — рассказал спортсмен.

В свою очередь, Бостанов подтвердил, что ведёт переговоры с промоушеном. Однако, по мнению менеджера, его клиенту нелегко будет набрать такую форму, чтобы принять участие в соревновании столь серьёзного уровня. Таким образом, он недвусмысленно дал понять — подписание контракта с Bellator на сегодняшний день маловероятно.

«Давайте честно: бойцы уровня Тарасова и Bellator — это разные понятия. При всём уважении к Артёму, к ним нужно будет серьёзно и упорно готовиться, но желание у Александра есть. Теперь посмотрим по возможности. Тренировки идут полным ходом. Я со своей стороны сделал запрос, и они ко мне пришли с ответом, что данное предложение интересно, но не более. Конкретики пока нет. У нас есть договорённость о детальных переговорах, но они ещё не начались», — объяснил Бостанов.