Тарасов — о бое с Александром Емельяненко: мы творим историю

Короткая ссылка
Блогер Артём Тарасов прокомментировал предстоящий поединок с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
Тарасов — о бое с Александром Емельяненко: мы творим историю
  • © РИА Новости

«Я знаю точно, что делаю! Абсолютно уверен, что каждый бы хотел оказаться на моём месте. Да, это сумасшествие, да, это кажется нереальным, но от этого и интереснее!» — написал в Instagram Тарасов.

Тарасов с почтением отнёсся к своему сопернику, назвав Емельяненко легендарным бойцом.

«Это уже история для всех! Всем спасибо, кто со мной с самого начала и кто в принципе поддерживает такие сумасшедшие поступки», — добавил боец-блогер.

Бой пройдёт 18 сентября по правилам бокса, но соперники будут использовать перчатки для ММА.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. 31-летний Тарасов в этом году провёл два боксёрских поединка. Боец-блогер уступил Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.

Ранее сообщалось, что бой Александра Емельяненко с Тарасовым подтверждён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить