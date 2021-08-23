Тарасов — о бое с Александром Емельяненко: мы творим историю
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«Я знаю точно, что делаю! Абсолютно уверен, что каждый бы хотел оказаться на моём месте. Да, это сумасшествие, да, это кажется нереальным, но от этого и интереснее!» — написал в Instagram Тарасов.
Тарасов с почтением отнёсся к своему сопернику, назвав Емельяненко легендарным бойцом.
«Это уже история для всех! Всем спасибо, кто со мной с самого начала и кто в принципе поддерживает такие сумасшедшие поступки», — добавил боец-блогер.
Бой пройдёт 18 сентября по правилам бокса, но соперники будут использовать перчатки для ММА.
На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. 31-летний Тарасов в этом году провёл два боксёрских поединка. Боец-блогер уступил Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.
Ранее сообщалось, что бой Александра Емельяненко с Тарасовым подтверждён.