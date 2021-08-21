Бой Александра Емельяненко с блогером Тарасовым подтверждён

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко подписал контракт на бой с блогером Артёмом Тарасовым по правилам бокса.
Бой Александра Емельяненко с блогером Тарасовым подтверждён
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте промоушена «Наше Дело».

«По правилам кулачных боёв будет три раунда по две минуты в ММА-перчатках. Бэкфисты разрешены», — заявил президент лиги Артур Арутюнян.

Поединок состоится 18 сентября.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. 31-летний Тарасов в этом году провёл два боксёрских поединка. Боец-блогер уступил Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.

Ранее СМИ сообщили дату боя между Александром Емельяненко и Тарасовым.

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