Бой Александра Емельяненко с блогером Тарасовым подтверждён

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко подписал контракт на бой с блогером Артёмом Тарасовым по правилам бокса.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте промоушена «Наше Дело».

«По правилам кулачных боёв будет три раунда по две минуты в ММА-перчатках. Бэкфисты разрешены», — заявил президент лиги Артур Арутюнян.

Поединок состоится 18 сентября.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. 31-летний Тарасов в этом году провёл два боксёрских поединка. Боец-блогер уступил Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.

Ранее СМИ сообщили дату боя между Александром Емельяненко и Тарасовым.