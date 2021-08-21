Бой Александра Емельяненко с блогером Тарасовым подтверждён
- РИА Новости
Об этом сообщается в Instagram-аккаунте промоушена «Наше Дело».
«По правилам кулачных боёв будет три раунда по две минуты в ММА-перчатках. Бэкфисты разрешены», — заявил президент лиги Артур Арутюнян.
Поединок состоится 18 сентября.
На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. 31-летний Тарасов в этом году провёл два боксёрских поединка. Боец-блогер уступил Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.
Ранее СМИ сообщили дату боя между Александром Емельяненко и Тарасовым.