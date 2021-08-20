СМИ сообщили дату боя между Александром Емельяненко и блогером Тарасовым

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и блогер Артём Тарасов подписали контракт на бой.
СМИ сообщили дату боя между Александром Емельяненко и блогером Тарасовым
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», поединок должен состоятся 18 сентября в рамках турнира промоушена «Наше Дело». Бой пройдёт по правилам бокса, но соперники будут использовать перчатки для ММА.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. 31-летний Тарасов в этом году провёл два боксёрских поединка. Боец-блогер уступил Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.

Ранее Емельяненко рассказал, почему проиграл Исмаилову на турнире Absolute Championship Akhmat АСА 107.

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