Александр Емельяненко объяснил, почему проиграл Исмаилову

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему проиграл Магомеду Исмаилову на турнире Absolute Championship Akhmat АСА 107.

«Чуть-чуть перегрузился. Немножко неправильно подошёл к поединку, неправильно послушал секундантов. Я очень сильно садился на ноги, чего делать не стоило. Мне надо было легко двигаться на ногах, раздёргивать Магу, бить издалека. А я засаживался, было очень тяжело передвигаться на полусогнутых ногах», — сказал Александр Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тяжеловес Емельяненко проиграл представителю среднего веса Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Александр Емельяненко выразил готовность подраться с Харитоновым на турнире Bellator в Москве.