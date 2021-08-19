Александр Емельяненко выразил готовность подраться с Харитоновым на турнире Bellator в Москве

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не против поединка с соотечественником Сергеем Харитоновым на турнире Bellator.
Александр Емельяненко выразил готовность подраться с Харитоновым на турнире Bellator в Москве
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Я попросил менеджера, чтобы он подал заявку на моё участие в турнире Bellator в Москве. Сейчас они её рассматривают. Может быть, допустят и я там выступлю. Хотел бы хорошего, сильного соперника. Сгодится и Харитонов», — сказал Александр Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Турнир Bellator в Москве состоится 23 октября. В главном бое вечера Фёдор Емельяненко подерётся с американцем Тимоти Джонсоном.

Ранее глава Bellator заявил, что Александр Шлеменко выразил желание выступить на турнире в Москве.

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