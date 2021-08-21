Со сломанной рукой: как Харитонов сдался на последней секунде второго раунда и проиграл Конго в главном бою Bellator 265

В американском городе Су-Фолс завершился турнир Bellator 265, в главном поединке которого Сергей Харитонов досрочно уступил Чейку Конго. Бой завершился менее чем за секунду до окончания второго раунда, когда российский боец оказался в удушающем приёме и был вынужден постучать. Для 41-летнего Харитонова это поражение стало девятым в карьере и вторым подряд в американском промоушене.

Для Сергея Харитонова выступление на Bellator 265 во многом рассматривалось как определяющее. Ситуация в тяжёлом дивизионе промоушена была настолько запутанной, что даже одна победа могла не только вернуть его в топ-10 тяжёлого веса, но даже позволить пробиться в тройку сильнейших представителей дивизиона. Ведь именно её замыкал его оппонент — бывший претендент на титул Чейк Конго. Однако поражение заставляло всерьёз задуматься о способности россиянина конкурировать на высоком уровне, на котором тот не бился на протяжении двух лет.

На бумаге француз хоть и оставался опасным соперником, но назвать его непроходимым было нельзя. Всем известно, что век тяжеловесов в MMA гораздо дольше, чем у представителей лёгких категорий, но продолжать успешно выступать в 46 лет удавалось лишь единицам. В таком возрасте практически невозможно избежать потери выносливости, скорости и рефлексов, что не может не сказаться на результатах. Тем не менее, за последние два с половиной года Конго взял верх над экс-чемпионом Bellator Виталием Минаковым и вышел на бой с Райаном Бейдером, а затем в очень близкой схватке уступил Тимоти Джонсону.

И в этом плане за 41-летнего Харитонова было даже тревожнее. Во многом потому, что в последний раз он бился с сильными противниками в ноябре 2019 года и назвать то выступление обнадёживающим было сложно. Россиянин вчистую проиграл Линтону Васселлу, оказавшись неспособным сопротивляться его борцовским навыкам, и позволил тому прервать серию из трёх поражений подряд. А впоследствии карьера Сергея и вовсе пошла по неожиданному маршруту. Прославленный боец бился с откровенно слабыми соперниками либо по правилам смешанных единоборств, либо бокса.

Даже если опустить тот факт, что битвы с оппонентами уровня Фернандо Родригеса (12 побед и шесть поражений) и Оли Томпсона (21-12) вряд ли могли позволить Харитонову поддерживать себя в тонусе и оставаться конкурентным на элитном уровне, постоянные метания между двумя дисциплинами также могли не пойти на пользу. Всем известен пример того же Конора Макгрегора, которому потребовалось много времени для того, чтобы перестроить свою технику для одного вида спорта, а затем вновь вернуться в другой. Не исключено, что с подобными проблемами мог столкнуться и Харитонов, только в июне надевавший боксёрские перчатки в схватке с Осборном Мачиманой (23-15-2).

И стартовые минуты во многом подтвердили эти опасения. Харитонов действовал в боксёрской манере и за исключением многочисленных одиночных джебов выбрасывал разве что редкие лоу-кики. Но решение оказывать на Конго постоянное давление казалось верным. Француз был вынужден постоянно пятиться назад и нередко находил себя припёртым к сетке. В этом положении ему было очень трудно защищаться от постоянных атак россиянина. В своё время этим славился Андерсон Силва, но Чейк и близко не обладал подобными рефлексами и скоростью, чтобы одновременно и парировать выпады противника, и отвечать самому.

Со временем Конго немного приспособился и за счёт колоссального преимущества в длине рук (213 сантиметров против 191-го) стал чуть лучше держать Харитонова на дистанции. Но тот добавил в прессинге и забрал концовку раунда. После одного из джебов у Чейка подкосились ноги, что с большой натяжкой, но можно было рассматривать как нокдаун. А затем могло сложиться впечатление, что рефери Майк Бельтран и вовсе может остановить бой. Сергей обрушил шквал ударов на голову и корпус противника, заставив того буквально спасаться бегством. Этому поспособствовал и правый хай-кик, пришедшийся в область глаза. Он прошёл вскользь и на некоторое время затруднил зрение французу, позволив россиянину провести ещё одну серию.

Казалось, что после такого второй раунд превратится в формальность. И какое-то время всё действительно шло под диктовку Харитонова. Однако в определённый момент у него закончились силы. Ветеран PRIDE и раньше не славился выносливостью, а в последние годы заметно регрессировал в данном аспекте. И дело здесь может быть не только в возрасте. В последние полтора года ему не приходилось задействовать данные резервы — сразу четыре поединка уместились в 22 минуты 24 секунды. У Конго же лишь два боя суммарно продлились пол часа, и это не считая дуэли с Райаном Бейдером, завершившейся в первом раунде из-за тычка в глаз.

Уже к середине второго отрезка Харитонов стал застаиваться, а за полторы минуты до конца и вовсе не мог сопротивляться напору Конго. Тот внезапно оживился и принялся буквально избивать соперника. В стойке Сергей пропустил несколько неприятных ударов руками и коленями в голову, а затем позволил Чейку провести проход в две ноги и пробраться в полугард, а затем и в фулл-маунт. Француз был преисполнен желания завершить бой досрочно, но россиянин продолжал бороться.

Всё завершилось неожиданно. В попытке перевернуться Харитонов отдал спину и предоставил Конго возможность провести удушающий приём. До окончания раунда оставалось 19 секунд — более чем достаточно, чтобы одержать досрочную победу. Однако у француза не получилось сходу сомкнуть руки на шее противника и пришлось потратить ещё немного времени. В итоге, своеобразную вариацию удушающего сзади и нек-крэнка он начал делать лишь за пять секунд до конца. Казалось, что Сергей сумеет продержаться, но тот постучал аккурат вместе со звоном гонга.

Как впоследствии заявили в команде спортсмена, по ходу схватки тот сломал руку. Возможно, именно это во многом и спровоцировало как неудачную концовку второго раунда, так и поражение на последних секундах. Быть может Харитонов уже понимал, что с подобными проблемами не сможет на равных соперничать с Конго в третьем раунде. Иначе сложно объяснить завершение дуэли. Его угловые вряд ли могли не подсказывать ему о том, сколько времени осталось продержаться. Разве что их подсказки заглушил шум толпы. Так или иначе, россиянин потерпел второе подряд поражение в Bellator и не сумел вернуться в титульную гонку.