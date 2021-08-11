Возвращение Харитонова и Корешкова, поход за титулом Магомедова и старт плей-офф PFL: главные события MMA в августе

Сергей Харитонов и Андрей Корешков проведут первые поединки в Bellator с 2019 года, а Магомед Магомедов постарается завоевать звание первого претендента на титул организации в легчайшем весе. Мовлид Хайбулаев, Денис Гольцов и Магомед Магомедкеримов начнут выступление в плей-офф PFL, а непобеждённый Алиасхаб Хизриев дебютирует в UFC.

UFC 265

Дата и место проведения: 7 августа, Хьюстон (США)

Значимые бои: Деррик Льюис — Сириль Ган (временный титул в тяжёлом весе).

На данный момент уже успел завершиться один из главных турниров августа, не получивший должного внимания со стороны российской публики и СМИ из-за Олимпийских игр в Токио. И это при том, что в главном поединке вечера определялся не только обладатель временного титула в тяжёлом весе, но и будущий соперник Фрэнсиса Нганну. Деррик Льюис при поддержке родных фанатов из Хьюстона пытался нанести поражение Сирилю Гану, до этого ни раза не уступившему ни в одной из девяти схваток.

Не произошло этого и в минувшие выходные. В дуэли двух обидчиков Александра Волкова верх взял француз, чья манера ведения боя оказалась крайне неудобной для американца. Ган работал на дистанции, что не помешало ему более чем в шесть раз превзойти Льюиса по числу значимых ударов (98:16), а в третьем раунде отправить в нокаут. Также шоу в Хьюстоне запомнилось юбилейной, 30-й победой экс-чемпиона в полулёгком весе Жозе Алдо, эффектным удушающим Висенте Луке и продолжением успешной серии Рафаэля Физиева. На этот раз киргизский боец справился с Бобби Грином и выиграл в четвёртый раз подряд.

PFL 2021 #7

Дата и место проведения: 13 августа, Голливуд (США)

Значимые бои: Магомед Магомедкеримов — Садибу Си, Магомед Умалатов — Мика Террилл.

Тем временем в Professional Fighters League стартует плей-офф, где за звание чемпиона в шести различных дивизионах и гонорар в $1 млн будут бороться сразу несколько отечественных бойцов. Первым из них в клетку войдёт полусредневес Магомед Магомедкеримов, которому предстоит непростая схватка с Садибу Си. Изначально россиянин должен был биться с Жоао Зеферино, но тот снялся с турнира. На замену вышел атлетичный швед, занявший пятое место по итогам регулярного сезона.

Примечательно, что предыдущие два боя Си также провёл с оппонентами из России. Схватка с Николаем Алексахиным была признана несостоявшейся из-за повреждения глаза у отечественного спортсмена, а битва с Алексеем Кунченко завершилась в пользу шведа. Однако это вряд ли может испугать Магомедкеримова, имеющего в активе 12 побед подряд.

Вне турнира состоится выступление ещё одного полусредневеса. Магомед Умалатов постарается успешно дебютировать в PFL, а помешать ему попытается Мика Террилл. Однако шансы американца кажутся крайне низкими. До настоящего момента россиянин выиграл все десять боёв, причём каждый из них — досрочно.

Bellator 264

Дата и место проведения: 13 августа, Анкасвилл (США)

Значимые бои: Гегард Мусаси — Джон Солтер (титул чемпиона в среднем весе), Андрей Корешков — Сабах Хомаси, Магомед Магомедов — Рауфон Стотс.

В главном поединке Гегард Мусаси проведёт первую защиту титула в среднем весе. Его противником станет лидер рейтинга Джон Сэлтер, имеющий в активе серию из трёх побед подряд. Правда, обращать на это большое внимание не стоит, ведь лишь один из его бывших визави ныне числится в топ-10 рейтинга организации. За свою карьеру американец ни разу не встречался с соперниками калибра нидерландца, поэтому заслуженно считается андердогом в грядущей битве.

Также в Анкасвилле выступят сразу двое россиян. Андрей Корешков проведёт первый поединок под эгидой промоушена с октября 2019 года, а его соперником станет пусть и не самый звёздный, но опасный нокаутёр — Сабах Хомаси. Победа над ним гарантирует одноклубнику Александра Шлеменко возвращение в десятку сильнейших полусредневесов организации, из числа которых он выпал из-за длительного простоя вкупе с неудовлетворительными результатами (два поражения в последних четырёх боях).

Если Корешков лишь надеется вновь подняться на вершину дивизиона и вернуть себе потерянное звание, то Магомеду Магомедову остался один шаг до статуса первого претендента. На данный момент он занимает третью позицию в рейтинге, а победа над четвёртым номером Рауфоном Стотсом наверняка гарантирует ему возможность встретиться с Серхио Петтисом. И пока нет поводов сомневаться в будущем успехе Тигра. В плане борцовских навыков он превосходит абсолютное большинство оппонентов и вряд ли испытает проблемы в дуэли с американцем.

PFL 2021 #8

Дата и место проведения: 19 августа, Голливуд (США)

Значимые бои: Денис Гольцов — Анте Делия, Марина Мохнаткина — Кейтлин Янг.

19 августа состоится очередное мероприятие PFL, в рамках которого определятся финалисты в Гран-при тяжёлого дивизиона. В этой категории единственным представителем России остался Денис Гольцов, одержавший две досрочные победы по ходу регулярки. И есть все основания полагать, что в полуфинале он способен вновь выиграть нокаутом. Противостоять ему будет Анте Делия по прозвищу Ходячая проблема, пробившийся в плей-офф, несмотря на сокрушительное поражение от Бруно Каппелоцци — хорват оказался на настиле уже спустя 46 секунд.

Компанию Гольцову составит Марина Мохнаткина, готовая предпринять вторую попытку закрепиться в американском промоушене. На протяжении последних двух лет она числилась в Bellator, но зарекомендовать себя не смогла. Россиянка взяла верх в одной схватке из двух, после чего решилась на переход в PFL. Первой проверкой для неё станет Кейтлин Янг с рекордом 12-11-1.

Bellator 265

Дата и место проведения: 20 августа, Су-Фолс (США)

Значимые бои: Сергей Харитонов — Чейк Конго.

В то же время в промоушен Скотта Кокера продолжают возвращаться именитые тяжеловесы. Но если очередной бой Виталия Минакова состоится лишь в конце октября, то Сергей Харитонов подерётся уже в августе. И сразу против третьего номера категории Чейка Конго — более чем серьёзное испытание, успешное преодоление которого может вернуть россиянина в элиту дивизиона.

Вопрос лишь в том, в какой форме находится Харитонов и насколько он мотивирован продолжать поход за поясом, от завоевания которого его отделяют соотечественник Валентин Молдавский и звёздный американец Райан Бейдер. После поражения от Линтона Васселла в ноябре 2019-го Сергей бился исключительно на родине, а его противники были откровенно слабыми. Причём как в MMA, так и в боксе, где он провёл два поединка. Ещё одно поражение может окончательно лишить его надежд на завоевание трофея и поставить точку в его карьере в Bellator.

PFL 2021 #9

Дата и место проведения: 27 августа, Голливуд (США)

Значимые бои: Мовлид Хайбулаев — Брендан Лоунейн.

Третий турнир PFL в августе также не обойдётся без представителей России. Но если соотечественники Мовлида Хайбулева бились на разогреве, то сам полулегковес будет венчать очередное шоу организации. Его соперником станет Брендан Лоунейн, занявший первое место по итогам регулярного сезона. Как и визави, англичанин выиграл дважды, а одну из дуэлей завершил нокаутом в первом раунде, благодаря чему и взлетел на первую строчку.

Однако этот факт не позволяет считать его фаворитом в дуэли с россиянином. Хайбулаев обладает колоссальным опытом и делает акцент именно на стойке, что качественно отличает его от большинства других дагестанских спортсменов. Однако и этот аспект его игры недооценивать не стоит. Школа Абдулманапа Нурмагомедова и спарринги с Хабибом не могли пройти даром.

ACA 127

Дата и место проведения: 28 августа, Краснодар (Россия)

Значимые бои: Азамат Керефов — Расул Албасханов (титул в наилегчайшем весе), Салман Жамалдаев — Диего Брандао, Мухумат Вахаев — Рафаэль Пессоа

После более чем месячной паузы активность возобновляет и один из крупнейших российских промоушенов. В конце августа состоится ACA 127, и главным событием станет бой за титул в наилегчайшем весе между непобеждённым Азаматом Керефовым и Расулом Албасхановым. Они должны были встретиться ещё в апреле, но чемпион получил повреждение и был вынужден отложить вторую защиту на четыре месяца. И не исключено, что персональным фанатам спортсмена пришлось бы ждать ещё дольше, если бы не проблемы Магомедрасула Хасбулаева. Изначально именно обладатель пояса в полулёгком весе должен был выступать на этом шоу, но его планы также нарушила травма.

Помимо прочего, грядущий турнир обещает запомниться возвращением бывшего чемпиона в тяжёлом весе Мухумата Вахаева, чьим противником станет бразилец Рафаэль Пессоа, а также боем-реваншем между Салманом Жамалдаевым и Диего Брандао. В марте они уже встречались друг с другом, но схватка была остановлена после запрещённого удара в исполнении бразильца. За нарушение правил тот был наказан поражением, с чем не смирился.

UFC Vegas 35

Дата и место проведения: 28 августа, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Алиасхаб Хизриев — Алессио Ди Кирико

Финальным аккордом в августе станет турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе. Нет, его кард нельзя назвать звёздным, но несколько любопытных битв всё же планируется. Так, в полулёгком весе состоится встреча двух ярких ударников — Эдсона Барбозы и Гиги Чикадзе, а в среднем состоится сразу два важных событий. Узбек Махмуд Мурадов постарается одержать третью досрочную победу подряд и приблизиться к попаданию в топ-15 рейтинга, а россиянин Алиасхаб Хизриев совершит долгожданный дебют в UFC.

Участник Dana White’s Contender Series должен был попробовать свои силы в крупнейшем MMA-промоушене планеты ещё в феврале, но с тех пор бои с его участием дважды отменялись. Сначала травму получил его соперник — Веллингтон Турман, а сражение Хизриева с Кайлом Дакасом было отменено из-за коронавируса. На этот раз ему в оппоненты был определён итальянец Алессио Ди Кирико, и остаётся надеяться, что Алиасхабу ничего не помешает войти в октагон. Непобеждённый россиянин не зря считается одним из самых перспективных представителей своей категории.