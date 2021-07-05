Вахаев проведёт поединок с экс-бойцом UFC Пессоа на ACA 127 в Краснодаре
- Reuters
Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
«В настоящий момент поясом, который осенью 2020 года Вахаев оставил вакантным, владеет американец Тони Джонсон. Уверен, что в планах Вахаева, который подписал новый долгосрочный контракт, вернуть себе титул чемпиона», — добавил глава промоушена.
В послужном списке 31-летнего Вахаева девять побед, четыре поражения и одна ничья.
32-летний Пессоа одержал десять побед и потерпел два поражения в ММА.
Турнир ACA 127 пройдёт в краснодарском «Баскет-холле» 28 августа.