Вахаев проведёт поединок с экс-бойцом UFC Пессоа на ACA 127 в Краснодаре

Бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев проведёт поединок с бразильцем Рафаэлем Пессоа на турнире ACA 127 в Краснодаре.

Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«В настоящий момент поясом, который осенью 2020 года Вахаев оставил вакантным, владеет американец Тони Джонсон. Уверен, что в планах Вахаева, который подписал новый долгосрочный контракт, вернуть себе титул чемпиона», — добавил глава промоушена.

В послужном списке 31-летнего Вахаева девять побед, четыре поражения и одна ничья.

32-летний Пессоа одержал десять побед и потерпел два поражения в ММА.

Турнир ACA 127 пройдёт в краснодарском «Баскет-холле» 28 августа.