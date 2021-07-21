Фёдор Емельяненко высказался о важности проведения турниров по ММА в маленьких городах

Председатель наблюдательного совета Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России, легендарный боец Фёдор Емельяненко считает, что для пропаганды данного вида спорта необходимо проводить турниры в маленьких городах.

Легендарный боец посетил Всероссийский мастерский турнир по ММА памяти МС Алексея Калинина, который проходит в Новомосковске (Тульская область).

«Очень важно проводить турниры в маленьких городах. В больших они всё-таки проходят чаще, там зритель уже искушён спортивными мероприятиями и различными шоу. А в маленьких городах ждут своих героев и соревнований. Люди хотят болеть, хотят переживать. Конечно же, после турниров идёт всплеск желающих среди разных возрастов заниматься единоборствами, поэтому спортивные залы и клубы должны быть готовы принять всех», — цитирует Фёдора Емельяненко пресс-служба Союза ММА России.

Ранее Фёдор Емельяненко поздравил самбистов с признанием спорта МОК.