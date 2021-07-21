Проводников подерётся с Багаутиновым на турнире Open FC

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников проведёт поединок с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутиновым на турнире лиги смешанных единоборств Open FC.

«В это трудно поверить, но это факт. Руслан против Али. Подробности — в субботу эксклюзивно на YouTube-канале», — гласит сообщение пресс-службы промоушена в Instagram.

36-летний Багаутинов последний свой бой провёл в апреле на турнире Brave CF 50, победив Дастина Ортиза единогласным решением судей. Суммарно на его счету 21 победа и семь поражений в ММА, а также две победы в двух поединках в боксе.

37-летний Проводников последний раз выходил на ринг в июне 2016 года, когда проиграл Джону Молине единогласным решением судей. В его активе 25 побед и пять поражений.

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