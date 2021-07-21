Проводников подерётся с Багаутиновым на турнире Open FC
- РИА Новости
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«В это трудно поверить, но это факт. Руслан против Али. Подробности — в субботу эксклюзивно на YouTube-канале», — гласит сообщение пресс-службы промоушена в Instagram.
36-летний Багаутинов последний свой бой провёл в апреле на турнире Brave CF 50, победив Дастина Ортиза единогласным решением судей. Суммарно на его счету 21 победа и семь поражений в ММА, а также две победы в двух поединках в боксе.
37-летний Проводников последний раз выходил на ринг в июне 2016 года, когда проиграл Джону Молине единогласным решением судей. В его активе 25 побед и пять поражений.
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