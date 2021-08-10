Бой Керефов — Албасханов возглавит ACA 127

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Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что чемпионский бой между Азаматом Керефовым и Расулом Албасхановым возглавит кард турнира в Краснодаре.
Бой Керефов — Албасханов возглавит ACA 127
  • ©aca-mma.com

«После того как было принято решение о переносе противостояния Хасбулаев — Кишев в связи с травмой Хасбулаева на московский турнир 5 ноября, долгожданный бой Керефов — Албасханов стал главным событием ACA 127. Азамату Керефову предстоит защита титула в наилегчайшем весе против Расула Албасханова. Посмотрим, удержит ли чемпион, за плечами которого 14 побед и ни одного поражения (!), в очередной раз титул и хватит ли мастерства и дерзости у Албасханова, чтобы свергнуть Керефова. Турнир пройдёт в присутствии зрителей в краснодарском «Баскет-Холле». Но в связи с действующими в регионе ограничениями всего на мероприятие будут допущены 500 человек», — цитирует Яценко пресс-служба АСА.

Бой Керефов — Албасханов состоится 28 августа.

Ранее сообщалось, что Сарнавский встретится с Магомедовым в главном бою ACA 129.

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