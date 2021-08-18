«В бою с Порье выглядел как испуганная курица»: Нурмагомедов о форме Макгрегора, сборной Карпина и возрасте Емельяненко

Хабиб Нурмагомедов заявил, что с нетерпением ждёт первого матча сборной России под руководством Валерия Карпина. По словам экс-чемпиона UFC в лёгком весе, отборочная встреча с национальной командой Хорватии продемонстрирует истинный уровень футбола в стране. Также прославленный боец в ходе пресс-конференции поделился мнением о возможном включении MMA в программу Олимпийских игр, объяснил, почему считает Тимоти Джонсона опасным соперником для Фёдора Емельяненко, и отметил, что Конор Макгрегор «выглядел как испуганная курица» в поединке с Дастином Порье.

За последние несколько лет Хабиб Нурмагомедов приучил, что работает на пресс-конференциях столь же усердно, как и делал это в клетке. Его общение с журналистами редко ограничивалось одним часом, и в этот раз он не стал изменять себе. Экс-чемпион UFC в лёгком весе без устали отвечал на вопросы и несколько раз просил ведущего предоставить слово тем, кому оно по разным причинам пока не досталось.

На этот раз формат пресс-конференции немного отличался от предыдущих, ведь, помимо самого Хабиба, на мероприятии присутствовали представители его команды Eagles MMA, в числе которых его братья Усман, Умар и Абубакар, бойцы UFC Ислам Махачев и Зубайра Тухугов, чемпион ACA Магомедрасул Хасбулаев, президент лиги EFC Шамиль Завуров и другие. Тем не менее всё внимание ожидаемо было сосредоточено на Нурмагомедове, успевшем поговорить как о главных событиях в мире смешанных единоборств, так и о футболе.

В частности, Нурмагомедов поделился мнением о назначении на должность главного тренера сборной России Валерия Карпина. Боец не стал скрывать, что с огромной теплотой относится к её бывшему наставнику — Станиславу Черчесову — и признался, что не винит его во всех бедах национальной команды.

«С Черчесовым у меня хорошие отношения. Мы с ним общаемся. Его пик пришёлся на 2018 год. Лучшее достижение России на чемпионатах мира. То, что в последнее время сборная была на спаде, — не только его вина, но и Российского футбольного союза (РФС). Сейчас назначен новый тренер. Всегда нужна новая энергия, новые люди. Думаю, у Карпина есть определённые мысли (относительно состава. — RT). Он уже вызвал новых людей. Интересно, чего достигнет специалист. Он мне нравится. Когда был молодой, следил за его выступлениями в «Сельте», в России. Честно сказать, в предвкушении сентябрьских матчей. Было бы интересно увидеть команду Карпина против Хорватии. Это покажет уровень российского футбола», — сказал Нурмагомедов.

Также экс-чемпион UFC прокомментировал слухи о включении в состав футбольного клуба «Легион Динамо» из Махачкалы. На днях коллектив якобы анонсировал подписание контракта с Нурмагомедовым, однако тот опроверг эту информацию.

«С «Легион Динамо» у меня хорошие дружеские отношения. Всячески поддерживаю эту команду, когда бываю в Махачкале. Хожу на матчи, смотрю. Пока нет планов выходить на поле. Я сейчас провожу больше времени в самолёте, чем на земле. Контракт пока не подписывал, но в любое время могу зайти. Если будет кубковый матч, приедет команда Премьер-лиги, то возможно. Но мне надо скинуть пять килограммов, чтобы быть в форме, пригодной для футбола», — признался Нурмагомедов.

При этом спортсмен рассказал, что продолжает поддерживать себя в тонусе, но нагрузки заметно отличаются от тех, что у него были во время выступлений в смешанных единоборствах.

«Просто тренируюсь, стараюсь быть похожим на спортсмена. Когда утром проводишь занятие, получаешь заряд энергии на целый день. Возможно, это привычка. Всегда хочу покачаться, побегать, побороться. Резко бросить всё — это очень тяжело. И насчёт веса тоже… Нужно держать себя в форме. Сейчас нет тех нагрузок, что были во время профессиональной карьеры. Может быть, 30% от них. Работаю для себя», — сказал Нурмагомедов.

Набрать оптимальные кондиции в случае необходимости экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата не составит труда, что он неоднократно доказывал. Однако Нурмагомедов признался, что не думает о возобновлении карьеры.

«Разные бывают темы. У нас с Уайтом довольно открытое общение — разговариваем про турниры, бойцов. В последний раз мы уже не обсуждали моё возвращение. Видимо, он понял, что я завязал с боями», — предположил спортсмен.

Как стало понятно из слов Нурмагомедова, на данный момент его сотрудничество с UFC проходит на другом уровне. Он сообщил, что приобрёл часть акций американского промоушена и сейчас рассматривает его в качестве примера при развитии собственной организации — Eagle Fighting Championship. Но если о бизнесе Хабиб говорил достаточно сдержанно, то обсуждению своих одноклубников уделил значительно больше внимания. Больше всего досталось Исламу Махачеву, которого экс-чемпион упрекнул в любви к всевозможным развлечениям и путешествиям.

«Это человек, который портит команду. Все на него смотрят и тоже хотят отдыхать. Весь экстрим — это про Ислама. Мы пытаемся его немного остановить. Какой отдых может быть у профессионального атлета, выступающего в самом развивающемся виде спорта в мире? Каждый день в MMA появляются вундеркинды, которые могут драться и в стойке, и в партере. Возьмём Усмана. В последний раз бился 30 июля, причём последние десять дней гонял вес. Таким образом, почти месяц не проводил тяжёлых тренировок. И пока он сидит, кто-то другой пашет. Прошёл поединок, три-четыре дня отдохнул, максимум неделю, и вернулся в зал. Если ты хочешь стать чемпионом, тренируйся. Если тебе достаточно выиграть два-три боя в Bellator и возомнить себя бойцом… Когда мне было 23 года, я прилетал с боя, а на следующий день шёл заниматься», — заявил Нурмагомедов.

Тем не менее он всё равно включил Махачева в список сильнейших отечественных бойцов мира на данный момент. К их числу он также отнёс Аскара Аскарова, Петра Яна, Магомеда Анкалаева, Хамзата Чимаева и Магомеда Исмаилова, при этом отметив, что в тяжёлом весе у России нет серьёзных представителей.

«Александр Волков — это один из лучших российских бойцов в UFC. Но когда проходят важные бои… Шёл хорошо — проиграл Сирилу Гану, Деррику Льюису. Он где-то рядом, но не выигрывает серьёзные схватки. Плюс возраст. Он мой ровесник. Давайте посмотрим, ему нужно минимум два года, чтобы добраться до пояса. Те же Ган, Льюис, Кёртис Блейдс — они никуда не ушли. Не собираюсь критиковать Волкова, мой отец очень переживал за него, у них были хорошие отношения. Но что есть, то есть», — ответил Нурмагомедов.

Развивая тему тяжёлого веса, экс-чемпион UFC поделился мнением относительно следующего поединка Фёдора Емельяненко. В октябре легендарный спортсмен возглавит первый турнир Bellator в России, а его оппонентом станет бывший претендент на временный пояс Тимоти Джонсон.

«Фёдору уже идёт 45-й год. Будем честны, это не бойцовский возраст. Да, можно заработать деньги. По Джонсону скажу, что это опасный соперник. Не думаю, что Фёдор сам выбирал. Скорее, Bellator предложил, он согласился. Не знаю, какие у них отношения. Джонсон вряд ли представляет значимость в тяжёлом дивизионе. Но для Емельяненко он определённо угроза», — сказал Хабиб.

Помимо прочего, Нурмагомедов рассказал, что когда Емельяненко впервые объявил о завершении карьеры, его отец Абдулманап сказал, что «это не Фёдор покинул спорт, а спорт — Фёдора», отметив, что второго пика у бойца не бывает. Причём это применимо не только к бывшему чемпиону PRIDE, но и к другим представителям смешанных единоборств, в частности Жозе Алдо.

«Год назад его избил Ян. Теперь Алдо выиграл один бой, и люди начали говорить. Но это до определённого момента. Тот же Конор в бою с Ковбоем выглядел как лев, а с Порье — как испуганная курица. Топовые соперники демонстрируют, чего ты стоишь. Почему я сказал, что уровень российского футбола покажут матчи не с Мальтой, а с Хорватией? Битва с Ковбоем или Педро Муньозом не ответит, в какой ты форме. Пусть он выйдет с Петром и так же подерётся. Вы же видели, что с ним делали. Он просто закрылся и ждал, пока судья остановит. Это показывает, что ты не на пике. Ты в сознании и просто защищаешься. Называю таких бойцов бизнесменами», — заявил Нурмагомедов.

Судя по всему, в подобную категорию экс-чемпион UFC записал и своего несостоявшегося оппонента — Тони Фергюсона. По его словам, лучшие годы американца остались в прошлом, что было заметно по его последним выступлениям.

«Ему 38 лет. Как он может вернуться? В трёх последних боях все над ним доминировали — как в стойке, так и в партере. В таком возрасте нужно тормозить. Должны быть люди рядом, которые скажут подобное. Мы такое же говорим Завурову. Шамиль — тоже немолодой. Бои — нелёгкое дело, особенно, когда ты начинаешь выступать поздно и потом оказываться в нокаутах. Надо думать о будущем», — сказал владелец EFC.

Помимо прочего, Нурмагомедов назвал Би Джея Пенна вторым величайшим бойцом лёгкого веса в истории и признался, что не был впечатлён общением с Майком Тайсоном.

«Мне больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду. Он выглядел как спортсмен», — сказал Нурмагомедов.

В довершение он признался, что негативно относится к поп-MMA, и рассказал, что был бы не против включения смешанных единоборств в программу Олимпийских игр.

«Для Олимпиады это довольно жёсткий вид спорта, думаю, должны быть какие-то ограничения, правила. Включить можно было бы, потому что MMA интереснее, чем кёрлинг или карате. Больше аудитории, рекламных контрактов, внимания со стороны телевидения. Знаю, что МОК считает смешанные единоборства жёстким видом спорта, но правила можно немного поменять», — заключил Нурмагомедов.