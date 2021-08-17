Менеджер Нурмагомедова уверен, что блогер Пол может побить Макгрегора

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Менеджер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что блогер Джейк Пол может взять верх над бывшим чемпионом в двух дивизионах Конором Макгрегором, если они встретятся на ринге или в октагоне.
Менеджер Нурмагомедова уверен, что блогер Пол может побить Макгрегора
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Джейк Пол, как и Камару Усман, надерёт зад Конору», — написал в Twitter Абдель-Азиз.

Напомним: Джейк Пол следующий бой проведёт 29 августа, его соперником станет экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.

Ранее рэпер Моргенштерн призвал Макгрегора не лезть в личную жизнь Нурмагомедова.

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