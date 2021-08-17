Менеджер Нурмагомедова уверен, что блогер Пол может побить Макгрегора
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- АГН «Москва»
«Джейк Пол, как и Камару Усман, надерёт зад Конору», — написал в Twitter Абдель-Азиз.
Напомним: Джейк Пол следующий бой проведёт 29 августа, его соперником станет экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.
Ранее рэпер Моргенштерн призвал Макгрегора не лезть в личную жизнь Нурмагомедова.
I think Jake Paul spark is ass also 😂 https://t.co/E1mdh083bn— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) August 17, 2021