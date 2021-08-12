Макгрегор заявил, что Кормье пьяным появился на медиадне UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвинил прославленного бойца Дэниела Кормье, что тот в состоянии алкогольного опьянения присутствовал на одном из мероприятий UFC.

«Даниэль Кормье — жирное недоразумение. Его состояние с каждым днём всё хуже. Он появился пьяным на мероприятии за день до того, как комментировать мой бой», — приводит слова Макгрегора BJPenn.

По мнению Макгрегора, комментатор, который находится на рабочем месте пьяным, заслуживает немедленного увольнения. Ирландец назвал Кормье фальшивкой, отметив, что образ его жизни ужасен.

В свою очередь, Кормье ранее заявлял, что Макгрегору приходится иметь дело с серьёзными психологическими проблемами.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весах. За свою карьеру в MMA он провёл 28 боёв, одержал 22 победы (20 — досрочно) и потерпел шесть поражений (все — досрочно).

Кормье владел званиями в полутяжёлом и тяжёлом дивизионах UFC. В его послужном списке значится 26 поединков, из которых 22 победы (15 — досрочно), три поражения (одно досрочно), а ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Ранее глава Союза MMA России Радмир Габдуллин сообщил, что ему хочется включения смешанных единоборств в программу Олимпиады, но в Международном олимпийском комитете выступают против этого.