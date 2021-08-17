Моргенштерн призвал Макгрегора не лезть в личную жизнь Нурмагомедова

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Рэпер Моргенштерн прокомментировал высказывание бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора.
Моргенштерн призвал Макгрегора не лезть в личную жизнь Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Мы с Конором коллеги. Я считаю, что он — один из лучших шоуменов в шоу-бизнесе, не только в ММА. Шоу есть шоу, но зачем трогать личную жизнь? То, что он позволяет себе такие высказывания в адрес отца Хабиба. Это, конечно, отвратительно», — сказал Моргенштерн в интервью на YouTube-канале «Руки выше».

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после поражения Макгрегора в третьем бою с Дастином Порье написал, что «добро всегда побеждает зло». Макгрегор в ответ назвал добром коронавирус, а злом отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от последствий коронавируса.

Ранее Макгрегор обвинил прославленного бойца Дэниела Кормье, что тот в состоянии алкогольного опьянения присутствовал на одном из мероприятий UFC.

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