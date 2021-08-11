Глава Союза MMA России: мне кажется, нужно перестать говорить о Моргенштерне

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Глава Союза MMA России Радмир Габдуллин ответил на вопрос по поводу возможного приглашения рэп-артиста Моргенштерна на один из поединков.
Глава Союза MMA России: мне кажется, нужно перестать говорить о Моргенштерне
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Настоящие «бомбы» — это финальные поединки турнира. Они настолько смотрибельны и ожидаемы, что дополнительно раскручивать их не имеет смысла. Что касается Моргенштерна, то его кандидатуру мы не рассматривали. Мне кажется, нужно перестать говорить о нём, чтобы лишний раз не поднимать шумиху вокруг его имени. Ничего положительного он не делает. Я сам далёк от такого рода творчества. Видел, какие претензии предъявлялись к нему касаемо пропаганды наркотиков. На мой взгляд, этим должны заниматься правоохранительные органы, прокуратура, Следственный комитет. Надеюсь, он не будет иметь отношения к нашим мероприятиям», — сказал Габдуллин в интервью RT.

Ранее Габдуллин признался, что изначально был против женских боёв.

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