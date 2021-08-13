Президент ФК «Легион-Динамо» высказался о возможном появлении Нурмагомедова в матче Кубка России

Президент махачкалинского футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«По взаимной договорённости мы пока ничего не комментируем. До 7 сентября будет ясно, когда заканчивается наше трансферное окно, но подвижки в этом вопросе очень существенные есть. Появление Хабиба в Кубке России? Это будет наш главный мотивационный козырь. Мы ему сказали, что сделали всё, что он от нас просил, мы привезли в Дагестан команду ФНЛ и команду РПЛ», — приводит слова Лахиялова «Матч ТВ».

По его словам, ещё не было разговоров по поводу возможного игрового номера спортсмена, но ему бы вполне подошёл 29-й.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с Нурмагомедовым.