Футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с Нурмагомедовым

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Махачкалинский футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с Нурмагомедовым
  • AFP

«Наш Легион ждёт великая битва, для которой нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом», — написано в Instagram-аккаунте клуба под фото, на котором президент клуба Шамиль Лахиялов пожимает руку Нурмагомедову.

До этого команда вышла в элитный раунд Кубка России по футболу.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее глава UFC Дана Уайт в очередной раз ответил на вопрос о возможном возвращении в октагон Нурмагомедова.

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