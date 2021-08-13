Футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с Нурмагомедовым

Махачкалинский футбольный клуб «Легион-Динамо» намекнул на подписание контракта с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Наш Легион ждёт великая битва, для которой нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом», — написано в Instagram-аккаунте клуба под фото, на котором президент клуба Шамиль Лахиялов пожимает руку Нурмагомедову.

До этого команда вышла в элитный раунд Кубка России по футболу.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее глава UFC Дана Уайт в очередной раз ответил на вопрос о возможном возвращении в октагон Нурмагомедова.