Глава UFC о возможном возвращении Нурмагомедова: я сделал всё, что мог
- AFP
«Поверьте, я сделал всё, что мог. Я уговаривал его остаться, но он закончил, пройдя всю карьеру непобеждённым и уйдя непобеждённым. Теперь Хабиб — непобеждённый тренер. Этот парень во всём достигнет успеха и продолжит быть успешным. Хабиб переходит к новой главе своей жизни», — цитирует Уайта BJPenn.
Непобеждённый российский боец объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года — сразу после победы над Джастином Гэтжи. Впоследствии глава UFC Дана Уайт неоднократно пытался вернуть Нурмагомедова, однако тот каждый раз отвечал отказом.
Ранее Нурмагомедов заявил, что никогда не вернётся в бои.