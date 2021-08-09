Глава UFC о возможном возвращении Нурмагомедова: я сделал всё, что мог

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт в очередной раз ответил на вопрос о возможном возвращении в октагон экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Глава UFC о возможном возвращении Нурмагомедова: я сделал всё, что мог
  • AFP

«Поверьте, я сделал всё, что мог. Я уговаривал его остаться, но он закончил, пройдя всю карьеру непобеждённым и уйдя непобеждённым. Теперь Хабиб — непобеждённый тренер. Этот парень во всём достигнет успеха и продолжит быть успешным. Хабиб переходит к новой главе своей жизни», — цитирует Уайта BJPenn.

Непобеждённый российский боец объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года — сразу после победы над Джастином Гэтжи. Впоследствии глава UFC Дана Уайт неоднократно пытался вернуть Нурмагомедова, однако тот каждый раз отвечал отказом. 

Ранее Нурмагомедов заявил, что никогда не вернётся в бои.

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