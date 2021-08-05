Нурмагомедов заявил, что никогда не вернётся в бои

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что никогда не возобновит профессиональную карьеру.

«Я никогда не вернусь в бои. Нет. Сейчас мне просто нравится, когда мои ребята выигрывают свои поединки», — приводит слова Нурмагомедова TMZ.

Непобеждённый российский боец объявил об уходе из спорта в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Впоследствии глава UFC Дана Уайт неоднократно пытался вернуть Нурмагомедова, однако тот каждый раз отвечал отказом.

Ранее Нурмагомедов заявил, что знает имя соперника Емельяненко на турнире Bellator в Москве.