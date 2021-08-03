Нурмагомедов заявил, что знает имя соперника Емельяненко на турнире Bellator в Москве

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов признался, что знает имя соперника Фёдора Емельяненко на предстоящем турнире Bellator в Москве.

«Думаю, что неправильно будет называть соперника. Просто я знаю, кто у него соперник. Но я бы хотел, чтобы это был самый лёгкий соперник у него. Хочу, чтобы он вышел и вырубил его дома, потому что возраст у него немаленький. Не хочется, чтобы Фёдор рубился с молодыми львами. В своё время он всё доказал. Когда тебе 44 года, какого соперника ему можно желать? Давать ему хорошего соперника — это желать ему поражения. Соперник у него, в моём понимании, непростой», — рассказал Нурмагомедов после турнира EFC 38.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA. Также один поединок был признан несостоявшимся. 23 октября Емельяненко проведёт бой в Москве, но при этом его оппонент ещё неизвестен.

Ранее Емельяненко выразил уверенность, что Нурмагомедова ещё долго будут спрашивать про возобновление карьеры.