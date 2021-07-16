Емельяненко уверен, что Нурмагомедова ещё долго будут спрашивать про возобновление карьеры
- РИА Новости
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«Пока Хабиб в расцвете сил, ему будут задавать эти вопросы. Перестанут ли задавать в 50 лет? Наверное, да. Но будут приставать с показательными и выставочными поединками», — цитирует Емельяненко ТАСС.
32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На счету российского бойца 29 побед и ни одного поражения.
Ранее Тони Фергюсон заявил, что заставил Нурмагомедова словесно сдаться.