Нурмагомедов высказался об увольнении Черчесова и назначении Карпина

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отставку Станислава Черчесова и назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

«С Черчесовым у меня хорошие отношения. Его пик пришёлся на 2018 год. Лучшее достижение России на чемпионатах мира. Считаю, что спад в игре сборной — вина не только его, но и футбольного союза. Пришёл Карпин, думаю, у него свои мысли. Он привёл в сборную своих людей. Интересно, чего достигнет. Я в предвкушении. Было бы интересно увидеть команду Карпина в матче с Хорватией. Это очень серьёзная команда, которая входит в десятку лучших сборных мира», — сказал на пресс-конференции Нурмагомедов.

Сборная России в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года 1 августа примет Хорватию, 4 августа на выезде сыграет с Кипром, а 7 августа дома встретится с Мальтой.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал предположение относительно отсутствия нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России в ближайших официальных матчах.