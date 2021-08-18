Нурмагомедов — о возможном дебюте в футболе: надо 5 кг скинуть

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой возможный дебют в профессиональном футбольном клубе.

«С «Легионом Динамо» у меня хорошие, дружеские отношения. Длятся они достаточно долго. Но нет планов выходить на поле. Я сейчас больше времени в самолёте провожу, чем на земле. Пока контракт не подписывал. Но в любое время могу зайти к ним. Если будет кубковый матч, приезжают команды из премьер-лиги, то возможно. Но мне надо 5 кг скинуть, чтобы играть», — заявил на пресс-конференции Нурмагомедов.

Напомним, что клуб «Легион Динамо» из Махачкалы предложил профессиональный контракт Нурмагомедову.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал отставку Станислава Черчесова и назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.