Нурмагомедов оригинально ответил на вопрос о лучших бойцах UFC

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Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого он считает лучшими бойцами UFC на данный момент.
Нурмагомедов оригинально ответил на вопрос о лучших бойцах UFC
  • @khabib_nurmagomedov
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«Пётр Ян, Забит Магомедшарипов, Ислам Махачев, Магомед Анкалаев (у него большие шансы стать чемпионом в дивизионе до 93 кг). Сейчас кого-то забуду, все будут писать, почему не назвал. Аскар Аскаров. В 77 кг у Хамзата Чимаева хорошие шансы. В тяжеловесах не вижу никого. В 84 кг тоже нет таких. В России это будет Мага Исмаилов», — сказал на пресс-конференции Нурмагомедов.

Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что намерен открыть свою школу в Москве и ряде городов России.

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