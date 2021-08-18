Нурмагомедов хочет открыть именную школу в Москве

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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что намерен открыть свою школу в Москве и ряде городов России.
Нурмагомедов хочет открыть именную школу в Москве
  • РИА Новости

«Хочу и в Москве открыть. Посмотрел, как таковых больших школ тут нет. Есть договорённость об открытии школы в Казани, Краснодаре. Да, есть такие планы», — отметил Нурмагомедов.

Он добавил, что преподавать в школах будут квалифицированные тренеры. Но сам Нурмагомедов не будет вести занятия.

По словам непобеждённого чемпиона UFC, у него уже есть несколько школ в Дагестане, а также одна в Абу-Даби.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что блогер Джейк Пол может взять верх над бывшим чемпионом в двух дивизионах Конором Макгрегором, если они встретятся на ринге или в октагоне.

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