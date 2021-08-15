Нурмагомедов считает Сехудо бойцом, который превосходит его по уровню

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался в разговоре с экс-обладателем титула UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, что считает уровень американца немного выше своего.

Кусок данного разговора Сехудо опубликовал в Instagram.

«Скажу честно: твой уровень немного выше моего. А знаешь, почему так? Всё дело в золотой медали Олимпиады, абсолютно другой уровень. Такой успех — мечта любого спортсмена», — сказал Нурмагомедов.

Оба бойца завершили карьеру в 2020 году после успешных защит титулов.

Ранее президент ФК «Легион-Динамо» высказался о возможном появлении Нурмагомедова в матче Кубка России.