Нурмагомедов считает Сехудо бойцом, который превосходит его по уровню
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- АГН «Москва»
Кусок данного разговора Сехудо опубликовал в Instagram.
«Скажу честно: твой уровень немного выше моего. А знаешь, почему так? Всё дело в золотой медали Олимпиады, абсолютно другой уровень. Такой успех — мечта любого спортсмена», — сказал Нурмагомедов.
Оба бойца завершили карьеру в 2020 году после успешных защит титулов.
Ранее президент ФК «Легион-Динамо» высказался о возможном появлении Нурмагомедова в матче Кубка России.