Мендес считает, что победить Махачева способен только Нурмагомедов

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о силе другого российского бойца — Ислама Махачева.

«Как сложится бой между Махачевым и Порье? Я считаю, что Ислама может победить только Хабиб. Никто, кроме Нурмагомедова, не сможет победить Махачева. Конечно, любой боец может попасться и проиграть. Достаточно всего лишь одной ошибки, чтобы пропустить хороший удар. Но победить по очкам или забороть Ислама может только Хабиб», — приводит слова Мендеса Sportskeeda.

Свой следующий поединок Махачев проведёт с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов назвал Сехудо бойцом, который превосходит его по уровню.