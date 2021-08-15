Мендес считает, что победить Махачева способен только Нурмагомедов
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«Как сложится бой между Махачевым и Порье? Я считаю, что Ислама может победить только Хабиб. Никто, кроме Нурмагомедова, не сможет победить Махачева. Конечно, любой боец может попасться и проиграть. Достаточно всего лишь одной ошибки, чтобы пропустить хороший удар. Но победить по очкам или забороть Ислама может только Хабиб», — приводит слова Мендеса Sportskeeda.
Свой следующий поединок Махачев проведёт с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби.
Ранее Нурмагомедов назвал Сехудо бойцом, который превосходит его по уровню.